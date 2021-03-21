1990. Японец в Москве
Все подписи авторские.
01. Приземлился в аэропорту Шереметьево на окраине Москвы.
02. Гостиница «Октябрьская». Наша гостиница
03. Фотографии не в фокусе, но это была роскошная комната в отличном номере
09. Зимний вид на Москву из гостиницы «Октябрьская»
10. Роскошный особняк, напоминающий дворец, под названием «Дом Пашкова»
11. Уличные снимки
20. Это один из входов в Кремль. Стоит очередь туристов
21. Кремль означает «крепость». Он окружен стеной общей длиной 2235 м.
22. Это «Кремлевский дворец».
23. «Кремлевский дворец» – самое большое здание Кремля.
24. Картина находится внутри «Кремлевского дворца»
25.Внутри Большого Кремлевского дворца было много великолепных залов.
27. Это пушка под названием «Император пушек»
28. «Император колоколов» . Он весит 200 тонн. Сюда стекались туристы.
29. Успенский собор
30. Комната, которая называется «Зал заседаний» на 5-м этаже здания, где располагается Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
32. Это «Красная площадь» . Ежегодно 9 мая проводится военный парад советской армии.
33. Национальный исторический музей
34. ГУМ.
35. Гостиница «Октябрьская». Наша гостиница
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