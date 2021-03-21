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1990. Японец в Москве

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Все подписи авторские.


01. Приземлился в аэропорту Шереметьево на окраине Москвы.


02. Гостиница «Октябрьская». Наша гостиница


03. Фотографии не в фокусе, но это была роскошная комната в отличном номере












09. Зимний вид на Москву из гостиницы «Октябрьская»


10. Роскошный особняк, напоминающий дворец, под названием «Дом Пашкова»


11. Уличные снимки


















20. Это один из входов в Кремль. Стоит очередь туристов


21. Кремль означает «крепость». Он окружен стеной общей длиной 2235 м.


22. Это «Кремлевский дворец».


23. «Кремлевский дворец» – самое большое здание Кремля.


24. Картина находится внутри «Кремлевского дворца»


25.Внутри Большого Кремлевского дворца было много великолепных залов.




27. Это пушка под названием «Император пушек»


28. «Император колоколов» . Он весит 200 тонн. Сюда стекались туристы.


29. Успенский собор


30. Комната, которая называется «Зал заседаний» на 5-м этаже здания, где располагается Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза




32. Это «Красная площадь» . Ежегодно 9 мая проводится военный парад советской армии.


33. Национальный исторический музей


34. ГУМ.


35. Гостиница «Октябрьская». Наша гостиница
Источник: https://humus.livejournal.com/7668257.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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