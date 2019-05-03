Владимир Бушин о сериале "Зорге".

Похвальнее то, что совершается не напоказ и не при всех — не потому, что от людей надо прятаться (всякое хорошее дело стремится к свету!), а потому, что сознание сознание собственной добродетели дороже любого скопища зрителей.

— Марк Туллий Цицерон