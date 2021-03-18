И вот в фильме Александра Чукланова проведено подробнейшее расследование этой аферы и добыто большущее количество фактов, доказывающих, что никакого совместного полёта и стыковки не было!

…Ну, а дальше космонавты Леонов и Кубасов уже на орбите, подсоединили эти приборы к бортовой телевизионной сети «Союза», включили магнитофон и передатчик, и с космоса в центры управления полётами обоих стран была передана картинка, как типа корабли сближаются и как Леонов жмёт руку американскому астронавту Стаффорду . Это же увидели во всём мире и в СССР, что ещё более укрепило уверенность и специалистов, и простых граждан Советского Союза в том, что американцы на Луне всё же были.

Союз-Аполлон. Всё снято! Все свободны! Сказ о встрече невстречаемого и стыковке нестыкуемого





Не тот мотив предательства!

Не буду пересказывать фильм – в нём масса не просто убедительных, но и интереснейших подробностей этой аферы. Единственно, в чём крупно ошибается Александр Чукланов – это в определении мотивов действия Брежнева и тех высших руководителей СССР, кто был в курсе этой аферы.

Скептики, в своём множестве, являясь прекрасными техническими специалистами, не являются историками, да ещё и в таком сложнейшем отделе истории, как управление страной, посему и Чукланов повторил банальную, «либеральную» версию мотива, согласно которой считается, что руководители СССР пошли на это предательство потому, что Советский Союз, якобы, остро нуждался в иностранных инвестициях и хлебе.

Подчеркну, тут скептики, уверенные в таком мотиве, не оригинальны, – под этим соусом СССР и был разрушен с уничтожением его экономики в ходе «перестройки».

На самом деле это ложь!

Не Советский Союз нуждался в покупке зерна, а США и Канада нуждались в его продаже, – это позволило им подъёмом цен на зерно сохранить сельское хозяйство. Ну, смотрите, сегодня Россия производит зерна меньше, чем РСФСР, а всё равно его продаёт за границу.

Спасает какие-то страны от голода?

Какие «инвестиции» нужны были СССР, если СССР делал займы и ему были должна масса стран? Мировой кредитор не нуждался в займах – это трудно понять?!

Тут надо учесть, что болтовнёй об «инвестициях», только как о неких деньгах, скрывают суть иностранных инвестиций – это покупка импортных товаров, которые невозможно или трудно произвести в своей стране.

К сожалению, с этим в СССР было далеко не всё в порядке.

В СССР существовали внешнеэкономические организации, которые монопольно продавали за рубеж экспортную советскую продукцию, и покупали импортную продукцию за рубежом.



И если этим организациям, которыми руководил старейший член Политбюро, А.И. Микоян, не дать ежегодно покупать за рубежом определённый (плановый) объём товаров, то их сотрудники перестали бы получать премии и вынуждены были бы сокращать работников. Они этого не могли допустить, посему требовали и требовали хоть что-то, но закупать за рубежом.

Можно было без их деятельности обойтись? Да запросто, если речь идёт не о бананах с кофе.

Может кто-то из стариков вспомнить, что такое закупили за рубежом в это время, в чём была бы острая необходимость? Что-то такое, чего мы сами тогда не могли сделать? Наверное, вспомнят итальянский завод для постройки «Жигулей». А он нужен был? Сейчас то там, то сям всплывают интересные картинки: то фото полицейских машин Финляндии, а это оказывается были не «форды», а «москвичи»; то фото британской команды на ралли в Африке, выступающей на «москвичах».



Помню, как Советскому Союзу отказали в поставке труб большого диаметра из ФРГ для газопровода, и тут же возник лозунг «Загоним Запад в трубу!» и в рекордные сроки за собственные деньги был спроектирован и построен собственный завод для производства таких труб.

Несколько личных наблюдений.

Когда я был ещё студентом-металлургом, как раз прорабатывалась затея по закупке в Западной Германии технологии и оборудования для Оскольского металлургического комбината. Я помню, как возмущались все доктора и профессора Днепропетровского металлургического института такой дикой глупостью!



Дело в том, что немцы уже давно не имели богатых кусковых железных руд, которые можно было прямо давать в доменную печь. Немцы руду обогащали, для чего измельчали её чуть ли не в пыль, но эту пыль нельзя было использовать для плавки в доменной печи. И закупаемая у немцев технология была именно для переработки такой бедной руды и такой пыли.



Но у нас-то была нужная богатая кусковая руда, у нас были самые мощные и самые экономичные доменные печи, у нас были самые мощные и экономичные конвертора. И схема «доменная печь-кислородный конвертер» по своей экономичности намного превосходила немецкую технологию! Зачем нам было покупать эту ненужную нам технологию у немцев, если на тот момент можно было без неё обойтись?! Может, в дальнейшем она и потребовалась бы, но в дальнейшем мы и сами бы её разработали, и более современную!

Однако купили немецкую!

Завод, на котором я работал, стоил (если бы его строил Запад, а не мы), не менее полутора миллиардов ещё тех долларов, но на нём единственным импортным оборудованием (не из стран СЭВ) была закупленная в ФРГ ещё в начале строительства завода единственная дробилка – одна из многих установленных на заводе дробилок.



Причём, она была менее производительной, нежели стоявшие рядом советские дробилки, и когда у неё вышли из строя подшипники, и я пытался организовать их закупку в ФРГ, то главный механик махнул рукой – не парься, установим вместо неё советскую дробилку. В конце 80-х нас буквально насиловали, чтобы мы купили в Японии два герметичных свода для своих 26 печей.



Как мы ни доказывали, что дешевле и лучше аналогичные своды купить в СССР, что нам японские и даром не нужны, а всё равно министерство для нас купило японские. Поставили мы эти своды на печи, они, как и полагается, сгорели через год, и мы заменили эти своды на советские.

На кой хрен нам нужны были эти инвестиции?

И реального работника экономики СССР просто не может не раздражать этот тупой вой: «СССР нуждался в инвестициях, нуждался, нуждался!» В чём нуждался, дебилы??



В чём мог нуждаться СССР в 70-е годы, если тогда каждый второй летательный аппарат в мире был советским? Он нуждался в том, чтобы отправить вас всех, ленивых дебилов, на Запад, и это единственное, за что стоило заплатить даже валютой!

Причина, по которой Брежнев и «иже с ним» предали советский народ совершенно в другом, но это отдельная тема, о которой я уже писал и писал. Поэтому просто отошлю вас к своей большой работе «Вопросы вопросов», написанной уже 11 лет назад:

http://ymuhin.ru/node/343

http://ymuhin.ru/node/344

http://ymuhin.ru/node/345

Ю.И. Мухин



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