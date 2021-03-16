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Закон отрицания отрицания, 1982

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=eT3zTfSc3co
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7176 5052
    чужой два часа назад

      Этот закон был очень нужен в конце социализма. Когда качественного образования было столько, что люди начали страдать психикой от безделия.
      Тогда и появился новый вид деятельности, контролировать тех, кому делать нечего.

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