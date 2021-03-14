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Не для легких дорог… Фильм 2, 1963

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Летние испытания автомобиля ЗиЛ Э-167.

Киностудия ЗиЛ, 1963

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YU-h0tXhC5s
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1598 743
    Max час назад

      А немцы строили дороги и бмв…

    • 14981 13495
      Руса 51 мин. назад

        Такая машина пригодилась бы и в настоящее время.
        Это говорит о том, советские ученые и конструкторы разрабатывали
        новую технику с огромным запасом на будущее, опережая время.

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