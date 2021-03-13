Главная » Вооруженные силы

«Ядерный аргумент» России сменился на «неядерный», но все также опасный

65 0

Благодаря стараниям Запада, весь мир уже долгое время морально готовится к возможной войне. Агрессия со стороны США и Европы в адрес не подвластных им активно развивающихся стран, в том числе России, с каждым годом лишь нарастает. Благо, в менталитете восточных культур нет склонности «рубить с плеча», поэтому провокации со стороны западных стран пока не увенчались успехом. Но, надо быть готовым ко всему с такими «соседями».

earlybird_17_1372_oboi_jadernyj_grib_1920x1080

Особенно это важно для России, которую со всех сторон пытаются окружить силы НАТО. Конечно, уже несколько десятков лет у страны есть тот самый «веский аргумент», который может свести все старания Запада на нет лишь одним нажатием красной кнопки. Однако, как не раз отмечало российское руководство, не решение всех проблем, и к такому аргументу прибегнут лишь тогда, когда страна окажется под угрозой ядерной атаки.

Но как же тогда противостоять агрессии Запада? В России для себя нашли ответ и создали тот самый неядерный сдерживающий фактор – гиперзвуковое оружие. В последние несколько лет в стране активно идут разработки этого типа вооружения, и военное ведомство уже может похвастаться своими достижениями в виде ракетного комплекса «Авангард» или «Циркон». Но даже они меркнут перед величием уникального ракетного комплекса «Кинжал», которым восхищаются и боятся во всем мире.

«Кинжал» представляет собой симбиоз двух крайне удачных разработок – истребителя-перехватчика МиГ-31 и ракет наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер». Каждая из них вызвала фурор в мировом сообществе, поэтому стоило ожидать такого же эффекта и от «Кинжала».

Так, МиГ-31 на данный момент не имеет себе равных в мире. На своем борту он может нести заряды на 46 тонн и пролететь более 3 тысяч километров на максимальной скорости в 2,8 Маха. Кроме того, истребитель может набирать высоту до 24 тысяч метров. В свою очередь ракеты «Искандера» класса «земля-земля» имеют не такую впечатляющую дальность действия – всего 400 километров. Однако именно они подошли для создания куда более мощных ракет «Кинжала», и тут уже расстояние увеличилось до 2 тысяч километров. Кроме того, эти ракеты умеют маневрировать, что делает системы ПВО попросту бессильными против них.

Однако самое интересное кроется в начинке ракет. Дело в том, что у ракет есть три варианта боеголовок – ядерные, буровые и обычные. В мощи ядерных ни у кого не возникает сомнений, а к обычным всегда был большой интерес. Ракеты без ядерного заряда способны с легкостью разрушить пятиэтажное здание, буровые же не оставят камня на камне от бункера на глубине до 10 метров.

 

Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
США - спутниковая система противо ракетной обороны ПРО - "Российские ядерные силы обнулены?"
Новая книга В.И. Матвеева: «Угрозы и войны 2014-2015 гг. Книга I»
Очередная диверсия против народа в России министерства культуры РФ во главе с правительством - фильм 14+. Знает ли об этом В. Путин?
Йон Хеллевиг - Другой взгляд на Россию. Ч. 1
Ядерные первенцы под крылом ТВЭЛ
«Петля анаконды»: третье сжатие?
Супероружие ядерной эры. Как Россия и США борются под водой
«Арматы», «Сарматы», «Цирконы»: приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года (ФОТО)

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
Информация, представленная здесь долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием Посвященных, однако сейчас пришло время открыть Ящик Пандоры, и соприкоснуться с источником глубокой истины.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru