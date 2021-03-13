Благодаря стараниям Запада, весь мир уже долгое время морально готовится к возможной войне. Агрессия со стороны США и Европы в адрес не подвластных им активно развивающихся стран, в том числе России, с каждым годом лишь нарастает. Благо, в менталитете восточных культур нет склонности «рубить с плеча», поэтому провокации со стороны западных стран пока не увенчались успехом. Но, надо быть готовым ко всему с такими «соседями».

Особенно это важно для России, которую со всех сторон пытаются окружить силы НАТО. Конечно, уже несколько десятков лет у страны есть тот самый «веский аргумент», который может свести все старания Запада на нет лишь одним нажатием красной кнопки. Однако, как не раз отмечало российское руководство, не решение всех проблем, и к такому аргументу прибегнут лишь тогда, когда страна окажется под угрозой ядерной атаки.

Но как же тогда противостоять агрессии Запада? В России для себя нашли ответ и создали тот самый неядерный сдерживающий фактор – гиперзвуковое оружие. В последние несколько лет в стране активно идут разработки этого типа вооружения, и военное ведомство уже может похвастаться своими достижениями в виде ракетного комплекса «Авангард» или «Циркон». Но даже они меркнут перед величием уникального ракетного комплекса «Кинжал», которым восхищаются и боятся во всем мире.

«Кинжал» представляет собой симбиоз двух крайне удачных разработок – истребителя-перехватчика МиГ-31 и ракет наземного оперативно-тактического комплекса «Искандер». Каждая из них вызвала фурор в мировом сообществе, поэтому стоило ожидать такого же эффекта и от «Кинжала».

Так, МиГ-31 на данный момент не имеет себе равных в мире. На своем борту он может нести заряды на 46 тонн и пролететь более 3 тысяч километров на максимальной скорости в 2,8 Маха. Кроме того, истребитель может набирать высоту до 24 тысяч метров. В свою очередь ракеты «Искандера» класса «земля-земля» имеют не такую впечатляющую дальность действия – всего 400 километров. Однако именно они подошли для создания куда более мощных ракет «Кинжала», и тут уже расстояние увеличилось до 2 тысяч километров. Кроме того, эти ракеты умеют маневрировать, что делает системы ПВО попросту бессильными против них.

Однако самое интересное кроется в начинке ракет. Дело в том, что у ракет есть три варианта боеголовок – ядерные, буровые и обычные. В мощи ядерных ни у кого не возникает сомнений, а к обычным всегда был большой интерес. Ракеты без ядерного заряда способны с легкостью разрушить пятиэтажное здание, буровые же не оставят камня на камне от бункера на глубине до 10 метров.