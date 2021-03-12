Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Фильм супер. Всю жизнь имел дело с нормальными пацанами. Сейчас уже все в могиле. А я как дурак курить бросил. Курил по две пачки за день. Назачем бросил, если один остался.
- Хорошо у вас здесь… Природная первозданность… Не слышно городской политической борьбы…
- И недовольство масс выражается лишь в возмущении отдаленностью хозмагов в зимних условиях…
Лучший. Однозначно.
Классно!!Праздник весны продолжается. Начальница своей секретарше:-Мариночка,ты надела слишком обтягивающее платье,ведь не возможно же дышать!-Так оно же только бёдра обтягивает,мне так нравится.А грудь только прикрывает.-Ты на наших мужиков посмотри! Им же дыханье спёрло!