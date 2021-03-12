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“Холодец” (короткометражная комедия 2020)

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Фильм - участник 60-ти международных кинофестивалей.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uENaSaecBRc
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 7094 4974
    чужой два часа назад

      Фильм супер. Всю жизнь имел дело с нормальными пацанами. Сейчас уже все в могиле. А я как дурак курить бросил. Курил по две пачки за день. Назачем бросил, если один остался.

      2
      2
    • 6252 5076
      Sergey64 час назад

        - Хорошо у вас здесь… Природная первозданность… Не слышно городской политической борьбы…
        - И недовольство масс выражается лишь в возмущении отдаленностью хозмагов в зимних условиях…
        Лучший. Однозначно.

      • 647 603
        Володя Колымволк час назад

          Классно!!Праздник весны продолжается. Начальница своей секретарше:-Мариночка,ты надела слишком обтягивающее платье,ведь не возможно же дышать!-Так оно же только бёдра обтягивает,мне так нравится.А грудь только прикрывает.-Ты на наших мужиков посмотри! Им же дыханье спёрло!

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