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Обеднённые продукты, микрофлора, грибы и грибки. Юрий Фролов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aUyH22XfGMo
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7094 4974
    чужой 14 мин. назад

      Бедненький мужчина. Кушает побеги хвоща проросшего. Лучше бы скушал свинячью отбивную да с жирком.
      И *** бы стоял, и деньги бы были.

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