Что сейчас должен делать врач?
В сюжете: что сейчас происходит в стационарах медучреждений? Опасны ли рекомендации ВОЗ? Почему врачи молчат? На эти и другие вопросы ответил доктор медицинских наук, академик Европейской академии естественных наук Денис Иванов.
Бессмысленное издевательское видео на тему образования и врачи без образования, которых создавали в период правления Ельцина. Это сионистский разгул. Создание бессмысленных полисов и прочего. как теперь выбраться из этой ямы ответа не дал военный доктор-санитар.