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Что сейчас должен делать врач?

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В сюжете: что сейчас происходит в стационарах медучреждений? Опасны ли рекомендации ВОЗ? Почему врачи молчат? На эти и другие вопросы ответил доктор медицинских наук, академик Европейской академии естественных наук Денис Иванов.

 
Источник: https://youtu.be/rNrHoYI2PB8
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7096 4976
    чужой 43 мин. назад

      Бессмысленное издевательское видео на тему образования и врачи без образования, которых создавали в период правления Ельцина. Это сионистский разгул. Создание бессмысленных полисов и прочего. как теперь выбраться из этой ямы ответа не дал военный доктор-санитар.

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