Японский политолог и бывший дипломат Акио Каватао считает необходимым продемонстрировать готовность и способность Токио заблокировать проливы между южными Курильскими островами и материковой Россией для решения «территориального вопроса». Об этом он написал в своей статье для портала Newsweek Japan.

«Для того чтобы российские власти осознавали важность решения территориальной проблемы, японское правительство должно демонстрировать свою готовность и способность блокировать пролив Соя (Лаперуза) и Цугару (Сангарский), которые являются основными маршрутами снабжения и между материковой частью России и четырьмя северными островами (так в Японии называют наши южные Курилы – ред.)», — заявил он.

При этом, по словам политолога, сейчас Токио не следует торопиться с решением курильского вопроса, а дождаться, когда «национальная мощь» России «снизится, как в 1990-е годы». Вместе с тем он признаёт, что в обозримом будущем этого не случится, поэтому Японии нужно «собраться» и настроиться на «долгий процесс».

Каватао считает, что сейчас японским властям нужно начинать «разрушать главную предпосылку позиции России» и доказывать мировому сообществу, что «Ялтинское соглашение [1945 года] само по себе не определяет изменения границ между Россией и Японией». Экс-дипломат добавил, что «лучше во всём этом соблюдать спокойствие и хладнокровие», а также избегать «излишнего ажиотажа» в СМИ.

«Нам необходимо выстраивать отношения с Россией комплексно, постепенно добиваясь создания в ней настроений, выгодных для нас с точки зрения решения территориального вопроса», — утверждает он.

Акио Каватао долгое время работал в МИД Японии, он трижды был в командировках в посольстве в СССР и России. В качестве приглашённого профессора политолог преподаёт в Токийском университете и Университете Васэда.

На Курилах не оставили без внимания призыв японца о блокаде региона.

«Заявление глупое, – заявил глава Курильского района Вадим Рокотов. – Каким образом заблокировать? Войну нам объявить, что ли? Кто рискнёт? Системы ракетного вооружения на Итурупе за считанные секунды убьют любую блокировку. А про долгую работу, «не торопиться» и прочее — это нам давно ясно. Они не отступят, а мы не отдадим».

Япония претендует на южнокурильские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые считает своими «исконными территориями». Токио ставит возвращение островов условием заключения мирного договора между нашими странами, который после окончания Второй мировой войны так и не был подписан. В Москве же неоднократно заявляли, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Летом 2020 года были приняты поправки в Конституцию России. В обновлённой ст. 67 прописано, что «действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к ним не допускаются». Исключением считается делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

По материалам Newsweek Japan, РИА Новости, Ленты.ру, НТВ.