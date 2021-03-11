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Тайна спрятанной Империи. Казачья Орда

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8JKNr4nKj9w
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 54 -6
    мавр 46 мин. назад

      Тааак…автора украинец покусал))?
      Он что то кроме букваря читал в своей жизни)?
      Ещё один псевдо русак))) в его крови больше моей крови чем слов русских в его высказывании)))

    • 27108 4550
      Русофил 23 мин. назад

        Каша и шиза.
        Этот крендель может долго рассуждать что слон это змея.

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