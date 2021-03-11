Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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Тааак…автора украинец покусал))?
Он что то кроме букваря читал в своей жизни)?
Ещё один псевдо русак))) в его крови больше моей крови чем слов русских в его высказывании)))
Каша и шиза.
Этот крендель может долго рассуждать что слон это змея.