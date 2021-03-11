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Обрез против кредита, Выход из ямы, Аэрофлот пролетел // Галопом по Европам #409

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w_ZEy4hl1zc
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7083 4963
    чужой 19 мин. назад

      Это хорошо что с ковидом аэрофлот потерял деньги. Утрясутся за это время кадры и собственность. Аэрофлот потерял у всех а не только в России.

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