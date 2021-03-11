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Как Армения протестует против Пашиняна

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Американский военкор Патрик Ланкастер побывал на демонстрациях и в палаточном городке, где армянская оппозиция пытается сковырнуть Пашиняна.
В целом, армянская оппозиция пока что скорее отмечается последовательной импотентностью, что позволяет Пашиняну удерживать власть, во всяком случае пока.









PS. Президент Армении сегодня отказался назначить предложенного Пашиняном главу Генштаба вместо предыдудщего, который выступил против Пашиняна, а потом бесславно слился с должности, не сделав ничего, кроме громких заявлений в прессе.
Генералы продолжают попытки вслед за оппозицией усовестить Пашиняна, но тот их призывы и открытые письма игнорирует.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6618594.html
Метки: армения, Видео, ереван, патрик ланкастер, пашинян, протесты
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