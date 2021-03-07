Строки знаменитой советской песни предлагали спросить, «хотят ли русские войны».

Сегодня впору несколько перефразировать этот вопрос. Тем более – в год Думских выборов.

Что будет в 2021 году на выборах в Госдуму?

Как скажется на результате создание объединенной Социалистической партии «Справедливая Россия – За правду»?

Своими мыслями поделился во время круглого стола, прошедшего в он-лайн режиме,проведенного ЭИСИ.

Для справки:

1. Социология.

«Судя по результатам, 33% знают об объединении партий, с января этот показатель растет. В самой электорально активной группе «60+» около 47% знают об этом событии, и это хороший показатель. Из тех, кто информированы, 39% положительно относятся к объединению трех партий», – указал эксперт ВЦИОМ. При этом отрицательно относятся к появлению новой левой партии 8%, а безразлично – 48%, что также хороший показатель, полагает социолог. «Безразличные» приняли к сведению факт политической перестановки, но ждут более четких предложений со стороны объединенных левых».

«Не менее 11% россиян могут уже сейчас отдать голос за объединенную партию «Справедливая Россия – За Правду». Месяц назад таких было только 7%».

2. Так, что озабоченность конкурентов, развязавших уже сегодня беспрецедентно грязную кампанию очернения (и не одну!), надеюсь, понятна.

3. Помимо этого, предлагаю называть членов новой партии социалистами – это полностью соответствует целям, программе и задачам.

«Конкурентам и соперникам хочется ответить цитатой товарища Сталина: «Если наши противники нас хвалят – значит, мы что-то делаем не так, а если наши противники нас ругают – значит, мы все делаем правильно», – начал свое выступление Стариков. «Социалистическая партия, которая называется «Справедливая Россия – За правду», я думаю, с уважением относится к памяти Иосифа Виссарионовича».

«Партия собрала под свои знамена всех, кто собирается строить социализм…

Мы предлагаем социальную справедливость. Мы предлагаем социализм XXI века. Мы предлагаем отмену пенсионной реформы, увеличение зарплат и пенсий. За таким социализмом с удовольствием пойдут в будущее не только те, кто помнят социализм, но и те, кто при социализме никогда не жил…

Хотел бы также предложить коллегам использовать по отношению к партии термин «социалисты», поскольку мы собираемся строить социализм. Это правильный посыл нашей программы, ведь основным вопросом для нас будет вопрос социальной справедливости… Социальная справедливость – это то, что «надо взять с собой из своего социалистического прошлого в наше социалистическое будущее».

А вот попытка увязывать название партии с террористической партией начала ХХ века – с эсерами, неоправданна ни идеологически, ни исторически.

Так что, социалисты – не эсеры.

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СМИ об это круглом столе:

https://news.ru/politics/novaya-rossijskaya-partiya-zayavila-o-plane-po-sverzheniyu-kprf/

https://ura.news/news/1052473440

https://riafan.ru/1394191-predstaviteli-spravedlivoi-rossii-za-pravdu-prizvali-nazyvat-ikh-socialistami

https://vz.ru/politics/2021/2/25/1086807.html