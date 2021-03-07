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Хотят ли русские Справедливости, Правды и Социализма

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Строки знаменитой советской песни предлагали спросить, «хотят ли русские войны».
Сегодня впору несколько перефразировать этот вопрос. Тем более – в год Думских выборов.

Что будет в 2021 году на выборах в Госдуму?

Как скажется на результате создание объединенной Социалистической партии «Справедливая Россия – За правду»?
Своими мыслями поделился во время круглого стола, прошедшего в он-лайн режиме,проведенного ЭИСИ.

Для справки:

1. Социология.

«Судя по результатам, 33% знают об объединении партий, с января этот показатель растет. В самой электорально активной группе «60+» около 47% знают об этом событии, и это хороший показатель. Из тех, кто информированы, 39% положительно относятся к объединению трех партий», – указал эксперт ВЦИОМ. При этом отрицательно относятся к появлению новой левой партии 8%, а безразлично – 48%, что также хороший показатель, полагает социолог. «Безразличные» приняли к сведению факт политической перестановки, но ждут более четких предложений со стороны объединенных левых».

«Не менее 11% россиян могут уже сейчас отдать голос за объединенную партию «Справедливая Россия – За Правду». Месяц назад таких было только 7%».

2. Так, что озабоченность конкурентов, развязавших уже сегодня беспрецедентно грязную кампанию очернения (и не одну!), надеюсь, понятна.

3. Помимо этого, предлагаю называть членов новой партии социалистами – это полностью соответствует целям, программе и задачам.

«Конкурентам и соперникам хочется ответить цитатой товарища Сталина: «Если наши противники нас хвалят – значит, мы что-то делаем не так, а если наши противники нас ругают – значит, мы все делаем правильно», – начал свое выступление Стариков. «Социалистическая партия, которая называется «Справедливая Россия – За правду», я думаю, с уважением относится к памяти Иосифа Виссарионовича».

«Партия собрала под свои знамена всех, кто собирается строить социализм…
Мы предлагаем социальную справедливость. Мы предлагаем социализм XXI века. Мы предлагаем отмену пенсионной реформы, увеличение зарплат и пенсий. За таким социализмом с удовольствием пойдут в будущее не только те, кто помнят социализм, но и те, кто при социализме никогда не жил…
Хотел бы также предложить коллегам использовать по отношению к партии термин «социалисты», поскольку мы собираемся строить социализм. Это правильный посыл нашей программы, ведь основным вопросом для нас будет вопрос социальной справедливости… Социальная справедливость – это то, что «надо взять с собой из своего социалистического прошлого в наше социалистическое будущее».

А вот попытка увязывать название партии с террористической партией начала ХХ века – с эсерами, неоправданна ни идеологически, ни исторически.
Так что, социалисты – не эсеры.

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СМИ об это круглом столе:
https://news.ru/politics/novaya-rossijskaya-partiya-zayavila-o-plane-po-sverzheniyu-kprf/
https://ura.news/news/1052473440
https://riafan.ru/1394191-predstaviteli-spravedlivoi-rossii-za-pravdu-prizvali-nazyvat-ikh-socialistami
https://vz.ru/politics/2021/2/25/1086807.html

Источник: https://nstarikov.ru/hotjat-li-russkie-spravedlivosti-pravdy-i-socializma-125152
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 7069 4949
    чужой два часа назад

      Это смотря какой возраст. Как то боязно переучиваться с белорусских на русских. Старый уже. Но если даже Айва бредит Петропавловкой, то наверно есть какой то зов неведомого. Проще продать и лежать Видимо надо туда.

    • 624 580
      Володя Колымволк час назад

        Предлагается создать общину,управляемую Кругом общинников, а Старикова взять ассенезатором за харчи, чтобы выкладывал удобрения из общинного отхожего места на паровое поле под будущий урожай для своего пропитания. Языком лязгать-не мешки ворочать.

      • 27028 4486
        Русофил час назад

          Наверно Стариков Брахману приплачивает.

        • 7069 4949
          чужой час назад

            Наверно Брахман отстегивает Старикову откат.
            Где бы еще вычислить кто зарабатывает деньги, чтобы дали Хохлу.
            А не то всем расскажет.
            Помню занесло меня в хлебопекарню. Там учредители были питерцы.
            В этой хлебопекарне валялся пьяный хохол на полу.
            Его решили сделать каким нибудь начальником.
            Вызывает он меня к себе в кабинет, и спрашивает.
            - Я слышал, что ты с Лукашенко работал ?
            - Я не с ним, но где то рядом недалеко.
            И тут от хохла прозвучал вопрос, который ошарашил не только меня
            - Связи остались ?
            Я сразу не понял даже к чему. Мне объяснили что хочет хохол. Если я приведу в хлебопекарню Лукашенко, и он будет покрывать махинации, то хохол разрешит мне работать в его хлебопекарне. На эту тему я беседовал с одним из учредителей. Он хотел посмеяться, но не получилось как то.

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