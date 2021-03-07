Порыв нефтепровода 06.03.2021 в Нижневартовске
Возле Нижневартовска горит Обь в результате порыва на проходящем под водой нефтепроводе
Источник: https://cont.ws/@vladb/1934623
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Возле Нижневартовска горит Обь в результате порыва на проходящем под водой нефтепроводе
Хотя в отличии от этого https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D1%84%D0%BE%D0%B9 Люди не погибли. А техногенные аварии,катострофы были, есть и будут независимо от общественного строя.
Жуть. Почти как в Сирии, где уничтожают колонны нефтевозов
с ворованной нефтью.
Последние года это происходит постоянно.
Может под “Путинскими прорывами” именно такие прорывы имелось в виду?