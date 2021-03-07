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Порыв нефтепровода 06.03.2021 в Нижневартовске

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Возле Нижневартовска горит Обь в результате порыва на проходящем под водой нефтепроводе

 

Источник: https://cont.ws/@vladb/1934623
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