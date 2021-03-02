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Украину готовят, Подарки Горбачеву, Отдыхай дома // Галопом по Европам #403

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QAzMfdpavmE
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 7047 4939
    чужой 32 мин. назад

      Горбачев молодец. Вместо кремлевских оккупантов теперь в каждом ауле свой Президент.
      И никакой интеграции не будет, поэтому комар носа не подточит.
      Была у лисички хата лубяная, пришел мишка и все разбурил.

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