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Горбачев вошел в историю как безнадежный неудачник

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Девяностолетний юбилей Михаила Горбачева — отличный повод еще раз попытаться оценить роль этого человека в истории нашей страны и всего мира. ФАН продолжает публиковать мнения политиков и экспертов по поводу личности и деятельности Горбачева.

Слово журналисту и политологу Анатолию Вассерману.

«Один из моих коллег сравнил Михаила Сергеевича Горбачева с Николаем Александровичем Романовым — последним русским императором, который просто не мог понять, какие задачи стоят перед страной и как эти задачи решать, чем изрядно способствовал развалу российского государства, — говорит Вассерман. — Я не утверждаю, что в начале XX века был какой-то выход из положения эволюционным путем, но то, что Николай II сделал все от него зависящее, чтобы исключить любые выходы, кроме революционного, — это, к сожалению, правда».

Похожая ситуация сложилась в стране в 1980-х годах, признает собеседник ФАН.

«Выход из положения, создавшегося в Советском Союзе в 1980-х, был. Это видно, в общем-то, по опыту Китая. Но этот выход требовал, во-первых, очень серьезных теоретических изменений, а, во-вторых, был достаточно рискованным. Понимаю, почему Горбачев метался на все четыре стороны одновременно, почему он шел на, мягко говоря, катастрофические шаги. По большей части потому, что, как отмечал Иосиф Виссарионович Джугашвили [Сталин], — без теории нам смерть. Он имел в виду, что теория марксизма развивалась гораздо медленнее, чем надо», — рассказал эксперт.

Но после смерти Сталина, по мнению Вассермана, развитие теории марксизма полностью прекратилось.

«Горбачев, несомненно, не хотел того, что случилось, — считает политолог. — Это уже потом, когда страна развалилась, Горбачев стал бить себя пяткой в грудь и кричать, что добивался этого. Потому что лучше прослыть гадом, чем неудачником. Но он несомненно не хотел того, что случилось со страной. Поэтому в историю нашей страны он войдет, помимо всего прочего, как совершенно безнадежный неудачник. Жаль, конечно, но бывают и такие безнадежные неудачники в истории очень многих стран».

Однако, несмотря на все совершенные в 1980-е ошибки, Россия не только преодолела все экономические трудности, но и вернула себе международный авторитет, отмечает эксперт.

«Единственное, что в судьбе Горбачева радует лично меня, что страна выжила, невзирая на все его ошибки, и сейчас развивается уже без него и в какой-то мере даже вопреки ему», — подчеркнул Анатолий Вассерман.

Источник: https://vassermans.ru/com/gorbachev-voshel-v-istoriyu-kak-beznadezhnyj-neudachnik/
Метки: комментарий, Михаил Горбачёв
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