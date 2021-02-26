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Пока мы помним

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Cnof2u7MxxU
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 986 790
    Valeriy Bondarik час назад

      _.._ З д р а в с т в у й`те _.._

      ~~~ Мы – Помни`м…~~~

      _Мы ПОМНИм ВСЁ что БЫЛО…
      в те СТРАШНЫЕ – “далёкие” года…
      И эТО в-нас НАВЕКИ – Оно навсегда!
      Мы эТО НЕ забудем НИКОГДА!!!

      _но “ВО-ЧТО” мы СТАНЕМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ,
      Если Такое нами – станет забываться…
      будем-Li мы вправе – Людьми называться…
      Или-же,всё ГЛУБЖЕ-и-ГЛУБЖЕ – Будем “ОПУСКАТЬСЯ”…

      _Ведь СВОЕЙ забывчивостью и ЭТО ТАК,
      мы САМИ станем ТОМУ СОПУТСТВОВАТЬ…
      что “ОНИ” начнут(Уже…)- опять “ВОЗВРАЩАТЬся”…
      И то,”ЧТО-ОНИ-ТВАРимли” – начнёт ПОВТОРЯТЬся…

      _Мы – Помним!И эту Память ПЕРЕДАЁМ!
      Ведь БЕЗ Памяти – НАС ЧУЖИЕ “берут-В-наём”…
      Игнор,ируя Память – МЫ Предков Своих ПРЕДАЁМ !
      а раз ТАК то и МЫ – в БЕСпамятство УЙДЁМ…

      _Мы – Помним!ВСЁ то,”ЧТО” они ВЫТВОРЯЛИ!
      КАК(ими методами)- Наш Народ(ы)УНИЧТОЖАЛИ!
      с КРЕСТАМИ на своей амуниции – ОНИ МАРШировали…
      ВЫЗЖЕННЫЕ Пространства – ОНИ за собой ОСТАВЛЯЛИ!

      _Мы – Помним!КАК за Победу – Наши Воевали!
      КАК этИХ НЕЛЮДЕЙ,Обоснованно Уничтожали!
      Как Героически Сражались И…и Погибали!
      * Те,Погибшие – Нам Шанс Родиться Дали!

      _И чтобы ОНИ НЕ пришли опять – Нужно память Сохранять!
      Нужно Единством Народ(ов)а – страну Объединять!
      * а ЗА оскорбление Памяти – Реально НАКАЗЫВАТЬ…!
      Нужно ИХнИХ…поКЛОНников – в стране Выявлять…
      …Единство Социума – Нужно Усиливать и Укреплять!!![46-90]
      “““““““““`
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 26-2-21.

    • 37698 33052
      Вячеслав 59 мин. назад

        Будем помнить и дальше – в течение 6, с небольшим, лет наша память не исчезнет…

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