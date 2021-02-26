Ящик Пандоры - информационный сайт, на котором собраны «тайные знания», ознакомившись с ними, вы взглянете на Мир другими глазами.
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_.._ З д р а в с т в у й`те _.._
~~~ Мы – Помни`м…~~~
_Мы ПОМНИм ВСЁ что БЫЛО…
в те СТРАШНЫЕ – “далёкие” года…
И эТО в-нас НАВЕКИ – Оно навсегда!
Мы эТО НЕ забудем НИКОГДА!!!
_но “ВО-ЧТО” мы СТАНЕМ ПРЕВРАЩАТЬСЯ,
Если Такое нами – станет забываться…
будем-Li мы вправе – Людьми называться…
Или-же,всё ГЛУБЖЕ-и-ГЛУБЖЕ – Будем “ОПУСКАТЬСЯ”…
_Ведь СВОЕЙ забывчивостью и ЭТО ТАК,
мы САМИ станем ТОМУ СОПУТСТВОВАТЬ…
что “ОНИ” начнут(Уже…)- опять “ВОЗВРАЩАТЬся”…
И то,”ЧТО-ОНИ-ТВАРимли” – начнёт ПОВТОРЯТЬся…
_Мы – Помним!И эту Память ПЕРЕДАЁМ!
Ведь БЕЗ Памяти – НАС ЧУЖИЕ “берут-В-наём”…
Игнор,ируя Память – МЫ Предков Своих ПРЕДАЁМ !
а раз ТАК то и МЫ – в БЕСпамятство УЙДЁМ…
_Мы – Помним!ВСЁ то,”ЧТО” они ВЫТВОРЯЛИ!
КАК(ими методами)- Наш Народ(ы)УНИЧТОЖАЛИ!
с КРЕСТАМИ на своей амуниции – ОНИ МАРШировали…
ВЫЗЖЕННЫЕ Пространства – ОНИ за собой ОСТАВЛЯЛИ!
_Мы – Помним!КАК за Победу – Наши Воевали!
КАК этИХ НЕЛЮДЕЙ,Обоснованно Уничтожали!
Как Героически Сражались И…и Погибали!
* Те,Погибшие – Нам Шанс Родиться Дали!
_И чтобы ОНИ НЕ пришли опять – Нужно память Сохранять!
Нужно Единством Народ(ов)а – страну Объединять!
* а ЗА оскорбление Памяти – Реально НАКАЗЫВАТЬ…!
Нужно ИХнИХ…поКЛОНников – в стране Выявлять…
…Единство Социума – Нужно Усиливать и Укреплять!!![46-90]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 26-2-21.
Будем помнить и дальше – в течение 6, с небольшим, лет наша память не исчезнет…