Парадоксальность проявилась и во время зимнего солнцестояния, что повторялось примерно через 27 дней. Цетлин вроде бы логично связывает свойства воды с солнцем. Ведь вследствие вращения Солнца и движения Земли по орбите мы попадаем в поток с теми же характеристиками примерно через 27 дней, поэтому геомагнитные возмущения имеют тенденцию повторяться с таким периодом. Зимнее солнцестояние наблюдается в районе 22-23 декабря. В магнитный поток с теми же характеристиками мы попадаем примерно 19 января, т. е. в крещение. И это парадоксальное состояние повторяется в течение года через каждые 27 дней. Но это так, но немного всё же и не так.

Вода одно из парадоксальных веществ на земле, парадоксальностью которой и пользуются священники. Ключ к разгадке этого парадоксального явления нашёл Владимир Цетлин. Он обнаружил, что электропроводность воды изменяется не только в течение суток, но и в течение лунного месяца. Электропроводность воды максимальна в 10 и в 18 часов, а минимальна в 13 и в 4 часа. При этом Цетлин на мой взгляд сам себе немного противоречит: «молекулы 18 января вечером успокоились намного раньше обычного. Вода снизила свою проводимость до минимума аж с 18.00. И стояла в таком состоянии до полуночи.» Электропроводность воды максимальна в 10 и в 18 часов, и вода снизила свою проводимость до минимума аж с 18.00. Успокоились ли всё же молекулы в 18 часов или возбудились? Максимальна ли проводимость в 18 часов или минимальна? Или минимальная проводимость просто сместилась с 4 часов ночи на 18 часов вечера, заменив максимальную проводимость на минимальную?

Вода обладает двумя модификациями пара и орто. Но структура воды сформирована из вихрей Бенара . Т.к. они не могут покоиться, то вихри стремятся пролезть в любую щель, которая появляется на их пути. Чтобы пройти через щель вихрь должен вытянуться в змею, а затем вернуться в обратное состояние. Это преобразование вихря сопровождается переходом вихря в другую модификацию: пара переходит в орто, а орто в пара. Пара же модификация воды отличается от орто направлением обхода электронами протонов (либо справа, либо слева). А заряд молекулы как раз и определяется направлением обхода электронами протонов, что и определяет электропроводность воды. Цетлин же обнаружил, что электропроводность воды зависит как от состояния солнца, так и от параметров её орбиты при движении земли вокруг солнца.



Ведь солнечные стояния как летом, так и зимой изменяют характеристики движения земли. Летом удаление земли от солнца сменяется приближением. Зимой наблюдается обратная картина.



Следовательно, появляется нутация, т.е. колебания движения земли вокруг её эллипсоидальной траектории движения вокруг солнца с периодичностью 27? дней. Но половинка года 182,5 дня. Следовательно целое число нутационных периодов должно укладываться в эти рамки, чему соответствует 26 дней с 7 периодами.



Но изменение знака градиента скорости проходит в течение суток, откуда и появляется число 27. К тому же и изменение электропроводности воды произошло 18, а не 19 января. Следовательно, в крещение и в подобные ему дни в течение суток происходит изменение знака градиента скорости движения земли относительно эллиптической орбиты (траектория, находящаяся внутри эллипса, смещается наружу, а в следующей точке наоборот, снаружи внутрь). В эти временные критические точки и появляется парадоксальное поведение электропроводности воды.

Освящённая же молитвами священников вода обладает уникальными свойствами. Что же придаёт воде эту уникальность? А на этот вопрос своими экспериментами ответил Масару Эмото. Оказывается, вода изменяет свою микроструктуру под воздействием звуков.

Рисунок 1

Рисунок 2

К сожалению, Эмото не догадался увязать микроструктуру воды с фазами вращения земли вокруг солнца. В этом случае парадоксальные свойства воды должны усилиться. Но точно таким же благотворным воздействием на воду в эти критические дни должны обладать не только молитвы разных религиозных концессий, но и классическая музыка, и слова

Рисунок 3

любовь и благодарность.



К тому же расхожее мнение, что слово лечит, этим самым получает экспериментальное подтверждение. Ведь человеческое тело в основном состоит из воды. И если эти слова действуют на воду в свободном состоянии, то почему они не должны благотворно действовать на воду в нашем организме?

Явление открытое Масару Эмото не зависит ни от солнца, ни от луны. В то же время эффект, открытый Центиным, уже своими временными характеристиками связан как с вращением земли вокруг солнца, так и с собственным вращением земли. А чтобы разобраться с механизмом этого явления надо понять, как же создаётся электропроводность воды?

Как известно водород имеет две фазовые модификации пара и орто,

Рисунок 4

характеризующиеся разным направлением обхода электронами протонов (справа или слева). Это свойство водорода переходит и на воду, также имеющую пара и орто модификации.



И даже при постоянной температуре отношение пара к орто стационарным не является. Часть пара молекул воды переходит в орто воду и параллельно наблюдается обратный процесс. А как мы знаем, изменение направления обхода электронами протонов и является изменением величины заряда, т.е. появляются микротоки противоположных направлений, что и характеризует электропроводность воды.

Мы уже знаем, что силы являются принадлежностью эфирного тела земли. А эфирное тело земли взаимодействует с эфирными телами солнца и луны (пренебрежём влиянием эфирных тел других планет солнечной системы). Эфирное тело земли расположено в пределах нескольких окружностей с анаполями эфирного тела солнца.



Эфирное тело солнца вращается подобно твёрдому телу с одной и той же угловой скоростью на разных радиусах. Следовательно, сторона, обращённая к солнцу, имеет меньшую линейную скорость по отношению к противоположной стороне. Появляется касательное трение скольжения, которое по правилу прецессии вытягивает в этом направлении эфирное тело земли, создавая эллипсоид.

Рисунок 5

Отсюда следует, что напряженность электрического поля, прикладываемого к воде, приобретает асимметричный характер (соответствующий асимметричности эфирного тела земли). Поэтому и максимумы, и минимумы электропроводности отделены друг от друга не строго 12 часами. На этот процесс накладывается и взаимодействие эфирного тела земли с эфирным телом луны.

Для замера электропроводности подаётся внешнее напряжение. Но внешнего напряжения не подаётся на землю в целом. Тем не менее и на поверхности земли проявляется пузатость её эфирного тела. Скажем, на эфирное тело земли действует касательная сила трения, создаваемая эфирным телом луны, находящимся в пределах нескольких окружностей с анаполями.



По правилу прецессии противодействующая сила действует по радиусу эфирного тела земли, в связи с чем вытягивается не только эфирное тело луны (что, между прочим, синхронизирует обороты луны с оборотами земли, и мы видим только одну сторону луны). В направлении луны вытягивается и эфирное тело земли (т.е. хвост виляет собакой).

Таким образом эфирное тело земли оказывается нанизанным на силовой шампур, созданный взаимодействием эфирных тел земли и луны. Сила действует по радиусу. Но действует она на вращающуюся поверхность земли. И по правилу прецессии вокруг шампура возникает круговое вращение, на разных сторонах земной поверхности имеющее противоположные направления.



В океанских просторах это вращение практически незаметно. Но приближаясь к береговой линии это вращение формирует приливы и отливы. А т.к. силовой шампур пронизывает всю землю, то приливы и отливы возникают одновременно на её противоположных сторонах. Приливы же с отливами, вызванные дуной, более сильные чем вызванные солнцем.



Ведь эфирное тело луны расположено в большем числе окружностей с анаполями эфирного тела земли по сравнению с расположением эфирного тела земли в окружностях эфирного тела солнца. Поэтому и касательная сила трения, возникающая между эфирными телами земли и луны, больше чем такая же сила, возникающая между эфирными телами земли и солнца.



Следовательно, больше и сила, направленная по радиусу, вызванная взаимодействием эфирных тел земли и луны. Поэтому и больше приливы с отливами сформированные луной.

В.С. Букреев



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