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Почему я ношу чужие медали? Рассказ ветерана

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YXNttbsprco
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 37508 32874
    Вячеслав 35 мин. назад

      Носить нужно то, что заслужил…

    • 6970 4890
      чужой 6 мин. назад

        Я тоже носил бабкины медали только без медали саму верхушку.
        В Белоруссии запрещали гергиевскую ленточку, а верх медали треугольничек из этой ленты.
        Я в день победы нацепил на себя эту верхушку из георгиевской ленточки без медали, и пошел в магазин.
        Весь народ ржал сквозь слезы. А попробуй сними с меня ?

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