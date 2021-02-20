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Навального признали виновным в клевете на ветерана

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1. Суд признал Навального виновным в клевете на ветерана. Обвинение требовало 950 тыс. рублей компенсации. Их ему скорее всего и выпишут.
2. Мосгорсуд сегодня также признал законным приговор Навальному по делу Ив Роше, по которому Навальному сидеть 2,5 года (6 недель со срока Навальному срезали за счет того, что он полтора месяца чалился в СИЗО).

Впереди другие суды, где приговоры также вряд ли порадуют Навального.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6569420.html
Метки: ветераны, навальный, право
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16788 10074
    Maleos четыре минуты назад

      А Европейсный Суд по Правам (еврейского) Человека приказал России еврея Навального освободить и похрен на ваши законы. Скоро увидим, кто в России на самом деле хозяин…

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