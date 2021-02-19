На Украине ввели санкции против Медведчука
На Украине ввели санкции против Медведчука, его жены (на которую была записана часть имущества) и еще ряда лиц с ним связанных, а так наложен арест на их имущество.
Вполне очевидно, что это является как продолжением американских санкций против лиц которые подыгрывали линии Трампа с делом "Бурисмы" (ранее уже писал, что этим лицам теперь кранты в рамках зачистки хвостов), так и борьбой с одним из лидеров ОПЗЖ, которая в январе стала самой популярной партией на Украине, обойдя "Слугу народа". Последней каплей, по всей видимости, стал вчерашний слив компромата на Зеленского, который давал концерты в Горловке для людей Безлера.
Разумется, будет проигнорирована абсурдность ввода санкций против собственных граждан, так и их очевидная политеческая мотивированность. Стесняться некого. Народ превращен в атомизированный субстрат, несогласных забьют нацисты, бумажкой "правового государства" давно подтерлись, а США не осудят, а лишь одобрят. Шансов на 2-й срок у Зеленского и "Слуги народа" все равно нет, надо досидеть хотя бы этот. Поэтому действия в таком ключе будут продолжаться. под нытье про "право", "законность" и "мировое сообщество должно осудить". Имущество Медведчука будет арестовано и раздеребанено. Жалко ли Медевдечука? Совсем не жалко. Попытка играть с фашистами на их поле изначально была порочной. Как и ставка на эту игру.
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Да ладно.
А в Гондурасе ввели санкции против Пэдро.
И как теперь жидЪ ?
Почти 60% украинцев выступили против выдвижения В. Зеленского
на второй срок:
https://news-front.info/2021/02/19/opros-pokazal-chto-ukrainczy-protiv-vydvizheniya-zelenskogo-na-vtoroj-srok/
Беня Коломойша объявил войну Хабаду. Ну-ну.
Ау ,КТ -знакомься -ваша новая первая леди-она на Веру Зе.похожа ,тебе не кажется-там все штампованые теперь “аля це Эвропа “.Бедная ненька ,бедные хохлы -вами играют как пешками на доске-вам тильки и осталось шо носить вышиванки ,та на смешном суржике говорить.А ведь были богатой,промышленной республикой и теперь уже НИКОГДА никто и в т.ч.Россия не допустят такой ошибки.Зе похоже не досидит и первый срок:
“Вашингтон с Лондоном выталкивают ЕС,
а Кремль подыгрывает всем сторонам, и Берлину тоже готов подыгрывать, но только если Берлин сам готов играть за себя в газовую трубу.
При условии достройки СП-2 нам вообще все равно, кто там будет в Киеве — нагличане с немцами или без немцев. Немцам тоже нужно выбирать — либо гарантии по газу для экономики, либо игры в политику на Б/У.
Понятно, что как и в Закавказье формально никто “Минский формат” с европейцами закрывать не станет, но и работать он не будет. Формальные консультации и не более того.”…
А чем плохо противостояние Берлина с Лондоном и Фашингтоном?
Причём Бидон заявил что Берлину НЕ БУДЕТ санкций за СП-2.
Немцы побеждают.
А хохлы и молдаване….
А это кто?
Там разве ещё живые остались?
Ну значит остались и без прививок.