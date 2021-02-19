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На Украине ввели санкции против Медведчука

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На Украине ввели санкции против Медведчука, его жены (на которую была записана часть имущества) и еще ряда лиц с ним связанных, а так наложен арест на их имущество.
Вполне очевидно, что это является как продолжением американских санкций против лиц которые подыгрывали линии Трампа с делом "Бурисмы" (ранее уже писал, что этим лицам теперь кранты в рамках зачистки хвостов), так и борьбой с одним из лидеров ОПЗЖ, которая в январе стала самой популярной партией на Украине, обойдя "Слугу народа". Последней каплей, по всей видимости, стал вчерашний слив компромата на Зеленского, который давал концерты в Горловке для людей Безлера.
Разумется, будет проигнорирована абсурдность ввода санкций против собственных граждан, так и их очевидная политеческая мотивированность. Стесняться некого. Народ превращен в атомизированный субстрат, несогласных забьют нацисты, бумажкой "правового государства" давно подтерлись, а США не осудят, а лишь одобрят. Шансов на 2-й срок у Зеленского и "Слуги народа" все равно нет, надо досидеть хотя бы этот. Поэтому действия в таком ключе будут продолжаться. под нытье про "право", "законность" и "мировое сообщество должно осудить". Имущество Медведчука будет арестовано и раздеребанено.  Жалко ли Медевдечука? Совсем не жалко. Попытка играть с фашистами на их поле изначально была порочной. Как и ставка на эту игру.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6567085.html
Метки: байден, Зеленский, идиоты, медведчук, санкции, США, Украина
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5 Комментариев » Оставить комментарий
  • 26696 4266
    Русофил час назад

      Да ладно.
      А в Гондурасе ввели санкции против Пэдро.
      И как теперь жидЪ ?

    • 14413 12931
      Руса 44 мин. назад

        Почти 60% украинцев выступили против выдвижения В. Зеленского
        на второй срок:
        https://news-front.info/2021/02/19/opros-pokazal-chto-ukrainczy-protiv-vydvizheniya-zelenskogo-na-vtoroj-srok/

      • 14250 8864
        XAPAOH 39 мин. назад

          Беня Коломойша объявил войну Хабаду. Ну-ну.

        • 16585 13759
          марина 34 мин. назад

            Ау ,КТ -знакомься -ваша новая первая леди-она на Веру Зе.похожа ,тебе не кажется-там все штампованые теперь “аля це Эвропа “.Бедная ненька ,бедные хохлы -вами играют как пешками на доске-вам тильки и осталось шо носить вышиванки ,та на смешном суржике говорить.А ведь были богатой,промышленной республикой и теперь уже НИКОГДА никто и в т.ч.Россия не допустят такой ошибки.Зе похоже не досидит и первый срок:
            “Вашингтон с Лондоном выталкивают ЕС,
            а Кремль подыгрывает всем сторонам, и Берлину тоже готов подыгрывать, но только если Берлин сам готов играть за себя в газовую трубу.
            При условии достройки СП-2 нам вообще все равно, кто там будет в Киеве — нагличане с немцами или без немцев. Немцам тоже нужно выбирать — либо гарантии по газу для экономики, либо игры в политику на Б/У.
            Понятно, что как и в Закавказье формально никто “Минский формат” с европейцами закрывать не станет, но и работать он не будет. Формальные консультации и не более того.”…

            • 26696 4266
              Русофилмарина 24 мин. назад

                А чем плохо противостояние Берлина с Лондоном и Фашингтоном?
                Причём Бидон заявил что Берлину НЕ БУДЕТ санкций за СП-2.
                Немцы побеждают.
                А хохлы и молдаване….
                А это кто?
                Там разве ещё живые остались?
                Ну значит остались и без прививок.

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