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“Мы с россиянами один народ”

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О похождениях Зеленского в Горловке, где он давал концерты для жителей самопровозглашенной ДНР уже после фактического начала войны и взятия Горловки под контроль группой Безлера.


Митинг в Горловке. 14.04.2014


Занятие УВД в Горловке. 14 апреля 2014 года.


Безлер в Горловке. 14 апреля 2014 года.







https://twitter.com/Kornilov1968/status/1362403280362569735 – цинк

Плюс Безлер на связи.



Ну тут как сказать, вот шлепнул бы Безлер Зеленского в Горловке, ходили бы разговоры про то, как "ужасный Безлер" убили украинского артиста-юмориста.
А так, Зеленский прекрасно раскрылся, в том числе и на Украине, в том числе и для тех, кто за него агитировал и голосовал. Ну а с точки зрения управления Украиной, управляет то все равно не он – ну грохнули бы Зеленского в Горловке в 2014-м году, ну подобрали бы на смену Порошенко другую петрушку. Внешний контур управления Украиной все равно никуда бы не делся, как и управляемая война. Хотя с другой стороны, с позиций послезнания, Зеленского было бы совсем не жаль. Но это уже с позиций послезнания. В 2014-м он еще некоторое время пытался мимикрировать под нормального.



PS. Также давеча Зеленский отметился в ОАЭ, где подарил местному шейху в качестве демонстрации мощи ВПК Украины неисправный автомат.



Такими темпами он побьет рекорд Ющенко по скорости пробивания дна.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6565179.html
Метки: 2014, безлер, война на украине, горловка, ДНР, донбасс, Зеленский, зрада, Перемога, юмор
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