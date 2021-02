Фейсбук нанял бывшего пресс-атташе НАТО как главу своей разведки

Бен Ниммо, бывший пресс-атташе НАТО и старший научный сотрудник Атлантического Совета, объявил, чтоЭто заявление горячо приветствовали несколько натовских чиновников, но многие другие были не слишком рады.- заметил журналист-расследователь Макс Блюменталь.Сомнительное прошлое Ниммо, разумеется, вызывает вопросы типа: можно ли считать его возвышение до начальника того, что 2 800 миллионов пользователей по всему миру увидят в своих лентах, шагом вперед для свободы обмена информацией?Например, в 2019 году глава лейбористов Великобритании Джереми Корбин опубликовал секретные документы Консервативной партии про переговоры правительства тори с США о приватизации Государственной службы здравоохранения (NHS). Всего за несколько дней до выборов, такой скандал мог бы свалить правительство и привести к власти самое радиально антивоенное и антиноменклатурное правительство в истории Великобритании. Буржуазные СМИ из кожи вон лезли, пытаясь поставить эту новость с ног на голову, и Ниммо играл в этом важнейшую роль, немедленно провозгласив, без малейших доказательств, чтоЭто пришлось очень по вкусу Атлантическому Совету,Генерал британской армии был полностью согласен, заявив, что,Ниммо крайне щедро раздает ярлыки «русских агентов-дезинформаторов». В 2018 году его «исследование» указало на пользователя Твиттера @Ian56789 как на «кремлевского тролля». На самом деле Йан Шиллинг –английский пенсионер, что легко доказали Sky News, взяв у него интервью в прямом эфире и задавая ему тупые вопросы – вы в самом деле русский бот? Хотя Шиллинг явно был реальным человеком, его учетку все равно удалили.Такие выходки не сулят ничего хорошего критикам западной внешней политики, которые и без того подвергаются постоянным нападкам, приостановкам или банам в соцсетях.Атлантический Совет был основан как филиал НАТО и сохраняет крайне тесные связи с альянсом. Он продолжает получать крупные суммы от западных правительств и торговцев оружием, и его совет директоров набит до отказа крупными американскими государственными деятелями вроде Колина Пауэлла, Кондолизы Райс и Генри Киссинджера. Там также не меньше семи бывших директоров ЦРУ и немало высших генералов, вроде Джима «Бешенного пса» Мэттиса, Уэсли Кларка и Дэвида Петреуса.В последние годы сотрудники Атлантического Совета также проникли в самое сердце крупных компаний в области технологии и соцсетейОднако, как обычно среди шпионов, неясно, в самом ли деле можно «уйти» из Атлантического Совета.И НАТО нацелилось не только на Россию. Недавно Атлантический Совет опубликовал анонимный отчет в 26 000 слов, в котором утверждает, чтоЭта военная эскалация сопровождается усилением пропагандистской войны в сети, США пытаются изолировать Китай экономически и остановить продвижение китайских технологических компаний, как Хуавей, Сяоми и Тик-Ток.Правительство прилагает огромные усилия, чтобы убедить население в существовании усилий (иностранного) правительства для манипуляции общественным мнением в сети. Это типичные случай проекции, когда Запад указывает пальцем на своих врагов, в то же время добиваясь большего контроля над средствами связи, до такой степени, когда все труднее стало различать где кончается глубинное государство и начинаются СМИ. Бен Ниммо со службы в НАТО перешел в мозговой трест, связанный с НАТО, а оттуда – в Фейсбук – еще один пример этого явления. Возможно, Ниммо не ищет никаких западных операций в сети именно потому, что он сам – часть такой операции.Алан Маклеод – старший обозреватель MintPress News, автор книг Bad News From Venezuela: Twenty Years of Fake News and Misreporting и Propaganda in the Information Age: Still Manufacturing Consent https://www.mintpressnews.com/censorship-way-facebook-hires-nato-press-officer-intelligence-chief/275154/ – оригинал на английскомПро этого деятеля пару лет назад писал бывший британский дипломат Крейг Мюррей https://colonelcassad.livejournal.com/4425538.html Учитывая практику работы этого деятеля в Вики, в Фейсбуке можно ожидать новую кампанию против "русских ботов" и "агентов влияния". В обнимку с продолающейся цензурой конечно же.