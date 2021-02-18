СК РФ поздравляет с Днем Рождения!
СК РФ поздравляет с Днем Рождения всех 14-летних граждан.
Умело создали праздничное настроение.
Даже трудно сказать, чего тут больше – постиронии, кринжа или троллинга.
https://www.youtube.com/watch?v=XLJk2dxau-w
СК РФ поздравляет с Днем Рождения всех 14-летних граждан.
Умело создали праздничное настроение.
Даже трудно сказать, чего тут больше – постиронии, кринжа или троллинга.
https://www.youtube.com/watch?v=XLJk2dxau-w
Какие милые лица.
И хоть мне не 14 давно видеть их не хочется
Сразу бегло прочитал, не поздравляет, а подозревает :)