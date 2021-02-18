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СК РФ поздравляет с Днем Рождения!

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СК РФ поздравляет с Днем Рождения всех 14-летних граждан.

Умело создали праздничное настроение.
Даже трудно сказать, чего тут больше – постиронии, кринжа или троллинга.
https://www.youtube.com/watch?v=XLJk2dxau-w

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6563680.html
Метки: дети, криминал, право, праздники, ск рф, юмор
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