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Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.

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Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

В нынешние морозы на отоплении разориться можно. Невольно вспомнилось интересное изобретение СССР: изотопные мини-электростанции, в процессе работы выделяющие много ненужного тепла, а это практически дармовое отопление.

 

В 1821 году физик Томас Иоганн Зеебек открыл интересный эффект: если проводник, состоящий из двух разных металлов нагревать с одной стороны, а с другой охлаждать, то вырабатывается электричество. Это явление получило название термоэлектричество или эффект Зеебека.

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

КПД такого электрогенератора очень низкое, поэтому про него надолго забыли.

Советские физики вспомнили про этот эффект во время Великой Отечественной Войны: для зарядки аккумуляторов раций партизанских отрядов нужен был простой и надежный электрогенератор. Срочно наладили изготовление котелков, вырабатывающих термоэлектричество от жара обычного костра.

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

После войны термогенераторы использовали для электропитания домашних радиоприемников. В качестве источника тепла служила керосиновая лампа-самый распространенный источник света в домах тех времен.

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

Даже фирма GRUNDIG долгое время комплектовала свои радиоприемники термогенератором.

 
термогенераторы СССР и ФРГ
 
термогенераторы СССР и ФРГ

С началом космической эры снова понадобились термогенераторы. Если в околоземном космосе можно использовать солнечные батареи, то в дальнем космосе от них толку нет. В качестве источника тепла для термогенераторов начали использовать ядерные изотопы. Такие генераторы называются РИТЭ́Г (радиоизотопный термоэлектрический генератор )

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

Изотоп хорош тем, что долгие годы может выдавать стабильно высокую тепловую мощность. Снижение отдачи менее 1% в год. В космических аппаратах используется изотоп Плутоний-238 с сроком полураспада 88 лет. Считается самым безопасным из всех изотопов-на первом фото девушка проверяет работу термогенератора без всяких защитных костюмов. Единственный минус-высокая стоимость Плутония -238. Такие РИТЭ́Ги уже 44 года работают на американских спутниках "Вояджер", улетевших за пределы Солнечной системы, обеспечивая электричеством и теплом научную аппаратуру.

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

Для наземных РИТЭ́Гов использовали изотоп Стронций-90. Он очень дешевый, но требует более массивную защитную оболочку. Так же у него ниже срок службы-период полураспада 29 лет. Эти термогенераторы широко использовали в СССР для энергоснабжения маяков и удаленных систем радионавигации.

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

В начале 70х годов было принято решение создать необслуживаемый ядерный термогенератор большой мощности для обеспечения электричеством, отоплением и горячим водоснабжением удаленных населенных пунктов.

В 1981 году проект станции с романтическим названием "Елена" был готов. АТЭС ( атомная термоэлектрическая станция) была полностью необслуживаемой. Конструкция в собранном виде представляла цилиндр, закапываемый в землю. В конструкции нет никаких механизмов, насосов, двигателей, поэтому может работать без обслуживания до 30 лет. Генерирует до 100 кВт электрической и до 3000кВт тепловой энергии. В принципе, этого с лихвой хватит для отопления целого поселка и еще и останется на огромную теплицу.

Для подтверждения точности расчетов была построена опытная станция АТЭС «Гамма» в Институте им. Курчатова. Станция проработал положенные 30 лет без единого происшествия. Причем ученные искусственно создавали критические режимы работы вплоть до полного короткого замыкания на входе-АТЭС «Гамма» выдержала все испытания.

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

Уже после распада СССР, ученные предлагали начать широкое внедрение АТЭС, доказывая высокую экономическую эффективность. К тому времени у руля энергосистемы России ( РАО ЕЭС) уже стоял очень рыжий всесильный дяденька, которому конкуренты были явно не нужны

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

Весь проект "похоронили", аргументируя якобы невозможностью защитить от вандалов и террористов. В качестве примера приводили разрушенные охотниками за цветным металлом РИТЭГи на Камчатке.

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

Чему же тут удивляться, если РИТЭГи были в свободном доступе, а хозяина этих установок новая власть просто ликвидировала.

Между тем уже несколько компаний в мире занимается малыми атомными термоэлектростанциями. Например у фирмы Toshiba уже готов проект Toshiba 4S "Super Safe, Small and Simple" (супер надежный, маленький и простой). По внешнему виду проект конечно очень напоминает советскую АТЭС "Елена", но как известно, есть пословица "Не пойман-не вор".

Стоимость вырабатываемой электроэнергии 5 центов! Это по нынешнему курсу 3,7 рубля за киловатт/час электроэнергии. Туда же заложены расходы на демонтаж через 30 лет, да и в плане прибыли уж себя то японцы не обделят.

Вот так вот порадовались чудесному изобретению СССР 40 летней давности, но пора вернуться в реальность и подбросить дрова в печку-холодно становится что то в доме….

 
Изотопные мини-генераторы СССР: дешевое электричество и бесплатное отопление.
 

Загляните еще в ОГЛАВЛЕНИЕ моего канала, там много интересных статей.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/poleznoe/izotopnye-minigeneratory-sssr-deshevoe-elektrichestvo-i-besplatnoe-otoplenie-6024750fc597941f8bb7308f
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10 Комментариев » Оставить комментарий
  • 26650 4240
    Русофил три часа назад

      Ну со стоимостью ВРАКИ.
      Атомная энергетика штука дорогая.
      Да и обещания террористов взорвать такую хрень в центре например Москвы пугают.
      Потому очередное СПАСИБО Чубайсу.
      А вот ПЛАВАЮЩИЕ АЭС Россия создала.

    • 10650 9918
      KT три часа назад

        Опа будет.В Украине уже половина всех атомных Энергоблоков остановлена,ещё пара лет и все остановят.

        1
        1
        • 18828 13710
          ВладимирKT два часа назад

            Об остановке не только хохляцких АЭС но и японских и европейских давно уже говорил Острецов Игорь Николаевич.

            1
            1
            • 10650 9918
              KTВладимир два часа назад

                В Белоруссии построили.)

                • 18828 13710
                  ВладимирKT два часа назад

                    Не только в Белоруссии но и вторую очередь в Нововоронеже ,но это планы Европы а у американцев они несколько другие ,тяжёлая промышленность в том числе “киберзаводы” без атомной электроэнергетики это просто пустой звук, естественно в планах 4 рейха неплохо бы было приспособить их под себя. Белоруссия это тяж.пром. Воронеж это авиация и космос плюс остатки квалифицированных кадров, Липец – металлургия, Брянск – металлы остальное их мало интересует.

                    1
                    1
              • 14365 12883
                РусаKT час назад

                  Тогда Киеву придется покупать электроэнергию
                  не только из Белоруссии, но так же из России.

              • 10650 9918
                KT час назад

                  Уже покупают.

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