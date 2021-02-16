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Прощание Таганки. Жанна Болотова о расправе над театром // По-живому

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=38WreAulL1c
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 16694 10024
    Maleos час назад

      Тяжела жисть артиста в Мордоре… А кому пожалуешься?.. Только агентам госдепа! Они помогут!.. Вот и жалуются, несчастные. Но ничего, скоро всё будет, как в америке: выкинут из государственных зданий на улицу, снимут кипеней матери с бюджета, и будут лицедеи играть в игрушки за свой счёт. Давно пора..

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