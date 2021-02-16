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Что такое зависть?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1kMQaG3rLJ4
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37390 32756
    Вячеслав 49 мин. назад

      Неблаговидная черта в человеке… Зависть – досада по чужому добру или благу, нежелание добра другому, а пожелание добра только себе. Следствие отождествления себя со своим телом.

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