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Эмоции – важно УМЕТЬ УПРАВЛЯТЬ ими! И почему сдерживание плохих эмоций ТАК ОПАСНО?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QHoqecn48YM
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