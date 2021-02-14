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Недостаток инклюзивности в руководстве ВС Канады

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Оцените глубину прогрессирующего маразма.

Недавно назначенный начальник штаба обороны Канады Арт Макдональд решил похвалиться в Twitter, что он и его коллеги прикладывают огромные силы, чтобы увеличить гендерно-расовое разнообразие вооружённых сил. Но его сообщение вызвало лишь насмешки и критику, так как оно сопровождалось фотографией, которая показывала, что высший офицерский состав страны до сих пор в основном представлен только белыми мужчинами, пишет The Guardian.

Учреждения по всему миру чётко осознают, что важно не только увеличивать гендерно-расовое разнообразие и инклюзивность, но и делать этот процесс прозрачным и публичным. Вероятно, поэтому на этой неделе новый начальник штаба обороны Канады адмирал Арт Макдональд с гордостью заявил о недавних обсуждениях по этому вопросу на высшем уровне в вооружённых силах страны, пишет The Guardian.

«Разговоры о разнообразии, инклюзивности и культурных изменениях не несовместимы с нашей жаждой повысить эффективность работы. Я рассчитываю на то, что мои старшие руководители будут бороться за культурные изменения, — сообщил Макдональд в Twitter. — Разнообразие делает нас сильнее, инклюзивность улучшает нашу организацию».

К сожалению, это «воодушевляющие» сообщение было подорвано сопровождавшей его фотографией. На ней было запечатлено заседание восьми высокопоставленных военных, и все они были белыми мужчинами. Среди участников встречи была только одна белая женщина, которая общалась с собравшимися удалённо, подчёркивает издание.

Этот твит Макдональда должен был сигнализировать, что вооружённые силы Канады усиленно работают по «устранению своих недостатков». Но вместо этого он получил в соцсетях популярность по «совершенно неправильным причинам», отмечает The Guadian.

«Вы имеет в виду под разнообразием приём на работу мужчин с разной степенью облысения?» — саркастически поинтересовался в Twitter комик Роб Гилл. «Эти белые парни действительно разные. У некоторых из них нет волос. Один из них ненавидит кинзу», — пошутил над изображенными на фото офицерами другой пользователь соцсети.

Некоторые подтрунивали над расплывчатым, сбивающим с толку «солдафонским языком» твита. «У нас могут быть разногласия, но мы все можем согласиться с тем, что жаждем совершенства в работе. У нас, несомненно, сухо в горле из-за недостатка операционного превосходства. Мы чувствуем обезвоживания после разговоров о разнообразии», — спародировала сообщение Макдональда журналистка Вики Мокама.

Под давлением критики и насмешек Макдональд, который занял руководящую должность в армии менее месяца назад, опубликовал извинения. «Я слышу ваши комментарии и принимаю их близко к сердцу. Это правда: руководство… исторически было и остаётся преимущественно представлено мужчинами и белыми. Это нужно изменить», — признал он.

https://russian.rt.com/inotv/2021-02-14/Guardian-splosh-belie-muzhchini-
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/12/canada-military-diversity-picture-eight-white-men – оригинал на английском

Очевидно, что тут давно назрел вопрос введения расового и гендерного квотирования при комплектовании руководства вооруженных сил.



Чего еще можно было ожидать от страны, где премьер-министр цинично использует блэкфейс.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6551608.html
Метки: идиоты, канада, толерастия, юмор
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 958 762
    Valeriy Bondarik два часа назад

      _.._ Привет`ствую Вас _.._

      Разное МОЖНО узнать о РАЗНОМ в нашей Канаде…

      Ч И Т А Й те:-) [ВСЁ на Русском]а уж КАКИЕ комментарии…!!!

      — torontovka.com
      — canada-area.com [iLi - besed.ca]
      “““““““““““““““““““
      НЕ обраЩай,те внимания на ТЕХ,кто прикрываются “ПАРАНДЖОЙ”(т.е.НИКами)-
      разных хватает…как НЕАДЕКВАТных…так И – “наёмников”…
      - Добро Пожаловать!
      - – - – -
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      = = = = =
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 14-02-21.

      P.S. Люди,чисто ВНЕШНЕ,физиологически – равны!
      —> А вот ПСИхологически,ГЕНЕТИЧЕСКИ и Культурно…
      И критиковать тех,Кто Это Понимают и Говорят – Преступно и НЕзаконно!!!
      * И…чисто ПСИхологически,люди Имеют Право Обсуждать РАЗНОобразие…
      [Духовно-ЧАСТНОЕ-ПСИхологическое мнение - Имеет Право иметь КАЖДЫЙ...!!!]
      …ДЕГРАДАЦИЯ социума НАЧИНАЕТСЯ с…Запрета ПЕРСОНАЖУ высказывать`cя…

    • 16630 9988
      Maleos два часа назад

        Тьфу, думал, что-то новое.. И стёб не по делу – скорее всего, на фотке действительно есть гендерно-раовое многообразие: один обычный мужик, из гоев(раса), остальные – жыды(тоже раса): пара-тройка пыдарасов, пара-тройка бисексуалов, пара-тройка трансвеститов. По какому поводу кипиш?..

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