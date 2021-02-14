Недостаток инклюзивности в руководстве ВС Канады
Оцените глубину прогрессирующего маразма.
Недавно назначенный начальник штаба обороны Канады Арт Макдональд решил похвалиться в Twitter, что он и его коллеги прикладывают огромные силы, чтобы увеличить гендерно-расовое разнообразие вооружённых сил. Но его сообщение вызвало лишь насмешки и критику, так как оно сопровождалось фотографией, которая показывала, что высший офицерский состав страны до сих пор в основном представлен только белыми мужчинами, пишет The Guardian.
Учреждения по всему миру чётко осознают, что важно не только увеличивать гендерно-расовое разнообразие и инклюзивность, но и делать этот процесс прозрачным и публичным. Вероятно, поэтому на этой неделе новый начальник штаба обороны Канады адмирал Арт Макдональд с гордостью заявил о недавних обсуждениях по этому вопросу на высшем уровне в вооружённых силах страны, пишет The Guardian.
«Разговоры о разнообразии, инклюзивности и культурных изменениях не несовместимы с нашей жаждой повысить эффективность работы. Я рассчитываю на то, что мои старшие руководители будут бороться за культурные изменения, — сообщил Макдональд в Twitter. — Разнообразие делает нас сильнее, инклюзивность улучшает нашу организацию».
К сожалению, это «воодушевляющие» сообщение было подорвано сопровождавшей его фотографией. На ней было запечатлено заседание восьми высокопоставленных военных, и все они были белыми мужчинами. Среди участников встречи была только одна белая женщина, которая общалась с собравшимися удалённо, подчёркивает издание.
Этот твит Макдональда должен был сигнализировать, что вооружённые силы Канады усиленно работают по «устранению своих недостатков». Но вместо этого он получил в соцсетях популярность по «совершенно неправильным причинам», отмечает The Guadian.
«Вы имеет в виду под разнообразием приём на работу мужчин с разной степенью облысения?» — саркастически поинтересовался в Twitter комик Роб Гилл. «Эти белые парни действительно разные. У некоторых из них нет волос. Один из них ненавидит кинзу», — пошутил над изображенными на фото офицерами другой пользователь соцсети.
Некоторые подтрунивали над расплывчатым, сбивающим с толку «солдафонским языком» твита. «У нас могут быть разногласия, но мы все можем согласиться с тем, что жаждем совершенства в работе. У нас, несомненно, сухо в горле из-за недостатка операционного превосходства. Мы чувствуем обезвоживания после разговоров о разнообразии», — спародировала сообщение Макдональда журналистка Вики Мокама.
Под давлением критики и насмешек Макдональд, который занял руководящую должность в армии менее месяца назад, опубликовал извинения. «Я слышу ваши комментарии и принимаю их близко к сердцу. Это правда: руководство… исторически было и остаётся преимущественно представлено мужчинами и белыми. Это нужно изменить», — признал он.
https://russian.rt.com/inotv/2021-02-14/Guardian-splosh-belie-muzhchini-
https://www.theguardian.com/world/2021/feb/12/canada-military-diversity-picture-eight-white-men – оригинал на английском
Очевидно, что тут давно назрел вопрос введения расового и гендерного квотирования при комплектовании руководства вооруженных сил.
Чего еще можно было ожидать от страны, где премьер-министр цинично использует блэкфейс.
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_.._ Привет`ствую Вас _.._
Разное МОЖНО узнать о РАЗНОМ в нашей Канаде…
Ч И Т А Й те:-) [ВСЁ на Русском]а уж КАКИЕ комментарии…!!!
— torontovka.com
— canada-area.com [iLi - besed.ca]
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НЕ обраЩай,те внимания на ТЕХ,кто прикрываются “ПАРАНДЖОЙ”(т.е.НИКами)-
разных хватает…как НЕАДЕКВАТных…так И – “наёмников”…
- Добро Пожаловать!
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 14-02-21.
P.S. Люди,чисто ВНЕШНЕ,физиологически – равны!
—> А вот ПСИхологически,ГЕНЕТИЧЕСКИ и Культурно…
И критиковать тех,Кто Это Понимают и Говорят – Преступно и НЕзаконно!!!
* И…чисто ПСИхологически,люди Имеют Право Обсуждать РАЗНОобразие…
[Духовно-ЧАСТНОЕ-ПСИхологическое мнение - Имеет Право иметь КАЖДЫЙ...!!!]
…ДЕГРАДАЦИЯ социума НАЧИНАЕТСЯ с…Запрета ПЕРСОНАЖУ высказывать`cя…
Тьфу, думал, что-то новое.. И стёб не по делу – скорее всего, на фотке действительно есть гендерно-раовое многообразие: один обычный мужик, из гоев(раса), остальные – жыды(тоже раса): пара-тройка пыдарасов, пара-тройка бисексуалов, пара-тройка трансвеститов. По какому поводу кипиш?..