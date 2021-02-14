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«Древний Египет» закончился в 17 веке

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Александр Таманский – один из редких исследователей альтернативной истории, который старается по-максимуму избегать недоказуемых домыслов. Факты – вывод.

Не древний Египет: География Петра Первого о Египетском царстве 18 века



География или краткое земного круга описание, 1716 год, СПб (о Египетском царстве) –


«Древний Египет» закончился в 17 веке



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Источник: https://ss69100.livejournal.com/5440177.html
Метки: география, Гипотеза, Египет, империя, история, пирамида, таманский, технологии, турция
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