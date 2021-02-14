«Древний Египет» закончился в 17 веке
Александр Таманский – один из редких исследователей альтернативной истории, который старается по-максимуму избегать недоказуемых домыслов. Факты – вывод.
Не древний Египет: География Петра Первого о Египетском царстве 18 века
География или краткое земного круга описание, 1716 год, СПб (о Египетском царстве) –
«Древний Египет» закончился в 17 веке
***
Не древний Египет: География Петра Первого о Египетском царстве 18 века
География или краткое земного круга описание, 1716 год, СПб (о Египетском царстве) –
«Древний Египет» закончился в 17 веке
***
Поделиться:
Записи на схожие темы