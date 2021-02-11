Начнём сразу с главного. С наказаний за проведение несанкционированных акций в Нидерландах (Голландии). Тут их несколько дней подряд разгоняли в этой европейской стране. Прошли суды.

Что же будет тем, кто задержан полицией? В Нидерландах уже несколько дней по новостям озвучивают, какие последствия имеет участие в несанкционированных митингах.

За «просто пошляться с толпой», просто погулять в период запретов митингов и демонстраций, простым зевакам: от 700 – до 1000 евро штрафа.

Тем, кто подстрекал через соцсети, «активистам», которые грабили магазины, ломали, поджигали машины, нападали на полицейских по 8-12 месяцев тюремного заключения.

С вариациями, в зависимости от тяжести совершенного преступления: кому дали 4 месяца из возможных 8-ми условно и по 18.000 евро (и больше) штрафа.

А дальше начинается интересный процесс.

Как правило, у таких молодых людей, что выходят побуянить, таких денег нет. Поэтому сразу оформляется документ о месячной оплате штрафа частями.

Если доходы в месяц не превышают 1300 евро (это местный прожиточный минимум) от зарплаты, пенсии, пособия по безработице в месяц нужно будет платить, погашая штраф, по 50 евро.

Это значит, чтобы выплатить 18.000 евро, потребуется 360 месяцев платежей по 50 евро. Это означает, что в течение 30 лет нужно раз в месяц платить по 50 евро. Если оштрафованный начнёт больше зарабатывать, то всё, что выше прожиточного минимума, будут автоматически забираться с его банковского счёта до погашения суммы штрафа.

Люди, получившие такой штраф, автоматически входят в БКР (база данных о штрафниках).

Если они 3 месяца не платили часть штрафа, не имели доходов, к ним приходят представители власти и конфискуют имущество. Оставляют в съёмной квартире одни матрацы, один стол, один стул, две тарелки, одна кастрюлю, один комплект одежды — всё, что есть в доме больше перечисленного, забирают без долгих разговоров.

Участник «протестов», осужденный судом к штрафу или отсидке, получает «волчий билет».

Без документа о примерном поведения и отсутствие судимости и штрафов в Нидерландах нельзя получить хорошую работу. Даже при наличии трёх дипломов по специальности. Документ с согласия соискателя работы у голландских спецслужбистов запрашивает его будущий потенциальный работодатель. Получение документа длится 40 дней: один документ получает работодатель, один экземпляр получает по почте сам человек. Стоит запрос такого документа 55 евро. Если с вами всё хорошо, то часто работодатель оплатить за вас работу спецслужбистов, если нет, то платите сами.

Людей с таким «волчьим билетом» не берут даже в уборщики в аэропорту – всё-таки стратегический объект! Они быстро скатятся до уборщиков и посудомойщиков в турецкой пиццерии – это в лучшем случае. При плохом развитии событий их ждет подвал и албанцы – фасовка наркотиков и все вытекающие отсюда последствия.

При попадании в БКР никакой банк, никогда не даст вам ипотеки или кредита. Человек сразу и навсегда становится реальным изгоем.

Платит 30 лет свой однажды полученный штраф, жалеет о своей глупости и скатывается на дно.

Очевидно, что такой пример приводит к тому, что, как пел Владимир Высоцкий «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков».