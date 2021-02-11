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Бойтесь данайцев, дары приносящих…

С.Ю. Сальников



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Или взять пластиковую банковскую карту, изобретённую во Франции. Она удобна? Безусловно. Вот только её обладатель тут же попадает под рентген либо властей, либо корпораций, ибо по движению средств на карте можно достаточно точно вычислить о человеке пракически всё. Более того, и эта система по безналичной оплате – средство давление на третьи страны. Управленец в любой момент может отключить какой-нибудь СВИФТ, и серьёзные экономико-организационные проблемы в стране неизбежны.В общем, если вдуматься, то ни одна западная технология не принесла пользы другим странам и народам. И дело, конечно, не в самих технологиях, которые по сути своей аполитичны и деидеологизированы, по крайней мере в своём большинстве. А в том, что ключи от управления этими технологиями находятся в явно нечистых глобальных ручонках.А вот если мы от техники перейдём в чистую науку, то здесь вердикт однозначный: любые теории и концепции, идущие к нам с Запада, наносят огромный ущерб стране и её будущему. За исключением разве что одного научного инструмента: математики и, возможно, науки химии. Но уже физика, генетика, биология, медицина, астрономия и– это прямой вред, наносимый школьникам и студентам. И, естественно, будущим взрослым людям, взращенным на этих псевдонаучных теориях.Тут ведь дело не в том, что сказанное выше – чьё-то частное мнение.А что нам сегодня показывает практика? Планета в целом и все страны Земли активно погружаются в мощный системный кризис. Т.е. рекомендации всех учёных и разного рода экспертов, которыми руководствуются правители всех стран, по сути своей оказались лженаучными. От лингвистики до истории, от астрономии до физики, от биологии до генетики, не исключая экономику, философию, социологию и прочую псевдонаучную гуманитарщину.Нет, конечно, в куче этого „научного” навоза с его биг-бэнгами, обезьяночеловеками, относительными теориями, разбора всего и вся до мельчайших частиц без видения системного целого – обязательно находятся и истинно научные жемчужины. Например, эфирные теории, креационизм, ДНК-генеалогия, волновая генетика и т.п. А вакуум социологии и входящих в неё поднаук (историю, экономику, психологию, теорию управления,..) успешно заполняют труды АК ВП СССР.Вот с этих позиций мы и проводим, пусть чисто поверхностный, но всё же анализ предложенных „Всенаукой” научно-популярных изданий.в списке – небезызвестный распиаренный британский (а можно ли было ожидать первым номером небританца??!) Стивен Хокингс. Суть его трудов – объединение лживой теории относительности с не менее лживой современной квантовой механикой. Чёрные дыры, кротовые норы, спутанность и прочее – это современная научная лексика, основанная на трудах ни за что не отвечающих борзописцев-теоретиков. Работающи по принципу: бумага всё стерпит.отобранным автором, как опять-таки было несложно предположить – другой британец, биолог-эволюционист Ричард Докинз. Этот из тех западных учёных, что разбирают систему до последнего винтика, а потом, исследуя их, пытаются лелать широкоидущие выводы. У этого – ген как единица отбора. Понятно, что ни волновые аспекты генетики, ни этические законы биосферы, ни системный взгляд не входят в круг понятий означенного британца. Ни даже такое элементарное соображение, что без внешнего управления из хаоса никак не может сложиться суперсложная динамическая система с миллиардами слаженно работающими элементами.в списке рекомендованных книг – Карл Саган. Личность довольно известная ещё с советских времён. Персонаж неоднозначный, который, с одной стороны, поднимал правильные вопросы, например, об этичности разработки атомного оружия, об источниках глобального потепления, а также замечательно популяризовал астрономию. Тем не менее Саган всё же идёт в одной упряжке с теми же Хокинсом и Эйнштейном. К книге первого было даже написано предисловие, а теории второго всемерно поддерживались. Не забудем, что Саган активно рекламировал „похождения” американцев по лунной поверхности!, американский иудей Сапольски Роберт, из той же когорты расчленителей целого. Этот занимается методами переноса генов из одних организмов в другие и популяризирует мейнстримовские взгляды западных псевдоучёных, будто отдельные гены ответственны за то или иное поведение живого существа. Ясно, что такие понятия как волновое воздействие, этика в его работах не упоминаются.Наконец,в списке появляется российский автор: Александр Аузан, экономист, декан соответствующего факультета в МГУ. Автор многих статей примерно такого содержания:«Экономическое значение гражданского общества» и вот такого: «Экономическая интерпретация прав человека». Т.е. автор – послушный последователь западных либеральных псевдонаучных концептов. Можно представить, что там понаписано…А вот книгаавтора, голландского этолога Франса дер Вааля, наверно заслуживает внимания.Понятно, что попытка ввести понятие этики в науку натолкнулась на жёсткую реакцию „международного научного сообщества”, что выразилось в присуждении дер Ваалю шнобелевской премии.представлена книга ещё одного американца, астронома и актёра Нила Тайсона, страстного поклонника и популяризатора теории Большого Взрыва.в списке – второй по счёту российский автор, он же – комментатор научного раздела „Радио Свободы” Александр .Марков. Входит в когорту эволюционистов-теоретиков, хорошо знающих, что происходило на планете 540 миллионов лет назад.„Марков и Коротаев показали, что динамика родового разнообразия фанерозойской биоты значительно лучше описывается гиперболической моделью, широко используемой в демографии и макросоциологии, чем традиционно привлекавшимися для этой цели экспоненциальными и логистическими моделями, заимствованными из теории динамики популяций.”Сами понимаете, проверить, что и как в действительности происходило в „фанерозойском эоне” не каждому под силу, так что писать об этом можно не просто много, а сколько душа и „Радио Свободы” пожелают.Следующие двое в списке также американцы.– американский еврей, специализирующийся в „когнитивной психологии”, отрицающий влияние культурной среды на формирование человека. По Пинкеру, все люди рождаются разными в смысле вложенных в них возможностей развития. Ожидать иного подхода от „избранного” вряд ли следовало., американский теорфизик – из той же среды создателей теорий по суперструнам, кротовым норам, многомерности и прочего псевдонаучного бреда.Подведём краткий итог, ибо вряд ли стоит продолжать анализировать даже второй десяток предложенных книг.Напрашиваются два вывода: частный и общий.Частный несложен, это, скорее, просто наблюдение. Мы увидели, что в перечисленной выборке прекрасно соблюдается гауссово распределение: одна книга из десяти действительно достойна внимания. Одна.Общий же вывод достаточно печален. Инициатива „Всенауки” наглядно показала, как происходит управление.Обществу, а в основном –предложен набор вопиющей антинаучности, лживых концепций, безнравственных и пустых исследований. Прочитает такой школьник пару-тройку подобных книг, и что произойдёт с его мировоззрением? Правильно, оно будет деформироваться, причём в худшую сторону.Собственно, так и происходит безструктурное управление: вложите в головы народа те или иные идеи и далее пожинайте плоды. В зависимости от ваших управленческих целей люди будут либо убивать друг друга, либо строить общечеловеческую цивилизацию с возможностями для развития каждого его члена.Пока что, к сожалению, глобальные управленческие цели служат лишь разрушению., запущенные глобализаторами Запада.Что же до „Всенауки”, то там наверняка трудятся хорошие люди. Вот только у них есть один существенный недостаток: непонимание того, как „слово отзовётся”. Печатное слово из набора рекомендованной макулатуры.Хотя кто-то из них это всё же понимает, отсюда и такой грамотный с маркетинговой точки зрения заголовок на картинке выше! „Бесплатно”!!!