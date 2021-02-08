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Профессор МПГУ Д.А.Гусев. “Двадцатилетний и молодой или Определенные и неопределенные понятия”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aG7zCpyMHPg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 37115 32481
    Вячеслав час назад

      Вот такие у нас профессоры – определённые в неопределённости…

      Среди остепенённых профессоров редко встретишь учёного, среди генералов — полководца, среди преподавателей — учителя, среди рисовальщиков — художника, среди людей — Человека.

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