Профессор МПГУ Д.А.Гусев. “Популярная философия. Наука не мыслит”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XdFdAhJKu8s
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У человека, который особенно добивается наслаждений и развлечений, оказывается в конечном счёте фрустрировано [не удовлетворено] его стремление к смыслу, или, говоря словами Маслоу, его «первичные» запросы.
— Виктор Франкл
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