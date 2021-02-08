Время нынче летит быстро, а события стираются из памяти ещё быстрее.

На фоне произошедшего в январе в России стоит вспомнить, что происходило в Белоруссии всего лишь полгода назад. Поводом для «воспоминаний» послужил эфир радио«Комсомольская правда», в котором В. Ворсобин вспомнил целый ряд, как ему казалось, фактов, о «минских протестах».

Смысл всего им сказанного – люди, якобы, боятся в Белоруссии своей милиции, а она вся такая непредсказуемая.

Действительно, действия правоохранителей в Минске были жесткими, чему свидетелями были,в том числе и российские журналисты.

Вопрос только в том, почему милиция так жёстко действовала?

Да, потому, что они оказываются в центре водоворота провокаций, тычков, ударов, оскорблений и других малоприятных действий. Цель которых зачастую именно в том и состоит: вызвать резкую реакцию, лишить самообладания, подтолкнуть к удару…

Об этом письмо моего белорусского читателя. Который решил напомнить, что происходило в Минске и других городах, как там проходил «мирный протест».

Добрый день, Николай Викторович.

Вчера посмотрел ваше видео. Спасибо за вашу работу. Несколько расстроили высказывания вашего коллеги. Он судит очень поверхностно и такое ощущение, что в основном с оппозиционных ресурсов.

По этому вопросу хотелось бы сделать несколько замечаний.

1. Ситуация у нас — это тщательно спланированная операция с очень большим бюджетом. Народу ещё задолго до выборов начали внушать, что выборы сфальсифицированы. Задолго до выборов началась травля и давление на силовиков и их семьи. Угрозы в соц сетях, надписи на подъездах и т.д. Нескольким ребятам из ГАИ порезали шины на их личных авто. В сети начали появляться ролики с сорванными погонами, шевронами и т.д. Развернута информационная компания, что сотрудники массово увольняются.

2. В первую ночь после выборов была четкая инструкция у всех работников милиции — максимально мягко действовать, очень плавно и мягко пресекать провокации. Это не тайна и подтвердить такое может любой сотрудник милиции от ОМОНа до работника ГАИ.

3. Работники ОМОНа встретили протестующих 9 августа без защиты, просто в форме. В итоге за пару часов появилось 14 тяжело раненых от мирных протестующих. В ход шла арматура, коктейли Молотова, пиротехника, холодное оружие и т.д. Все действия координировать с квадрокоптеров, крыш домов. С этих же крыш на сотрудников летели камни, палки, гантели и даже дверь сбросили.

Так что не о каком мирном протесте и речь не шла.

С первых дней протестующие тормозили движение в городе, в своих чатах они координировали подобные акции.

4. По поводу невинно задержанных в Минске.

Возможно, кто — то случайно и попал под задержание, но это ничтожно малый процент. И этот процент, почему то с белыми ленточками и в оппозиции.

Не раз раздавались инструкции «протестунам» о выходе на митинги. Сперва была инструкция ходить с детьми, затем с собаками, а после покупать хлеб и хранить чек. Все это сделано для красивой картинки — гулял с ребенком, выгуливал собаку, ходил за хлебом. А его задержали…

5. Давление дикое было на любого, кто поддерживает действующую власть. Любого начинали прессовать во всех соцсетях и мессенжерах. Прессовать жёстко, с угрозами семье, детям и т.д.

Поэтому ваш коллега не прав и информацию доносит очень однобоко.

Ваши протесты проходят по нашему сценарию. Даже крики те же — фашисты, уходи, позор.

Сейчас в результате этой деятельности познакомился со многими ребятами из силовых структур, пообщался со многими «змагарами». И когда силовики показали видео с камер нагрудных, показали свои страницы в соц сетях, то просто волосы на голове дыбом встали! Творилась просто жесть. Пострадавших море. Но, почему-то это все совсем не освящается в СМИ.

P.S. Попросил, если возможно, прислать те самые видео с нагрудных камер белорусских омоновцев. Давайте посмотрим «на протест» их глазами.