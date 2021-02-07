Суд над Навальным стал многосерийным. Сериал почище британского блокбастера «Навальный и Новичок».

Почему впервые именно так? И причём тут Юлия Навальная?

Рассказал об этом в прямом эфире проекта «Прекрасная Россия бу-бу-бу», полную версию которого можно посмотреть по ссылке.

И ещё. Сам Навальный должен быть либо в тюрьме, либо мёртвый. Вот, к сожалению, его видят на Западе именно так. Задача дипломатов, всех пришедших на суд — сделать так, чтобы Навального посадили. Потому что ни одна уважающая себя власть под давлением извне не будет проявлять милосердие, которое, как мы знаем, российской власти (и особенно в отношении Навального) почему-то свойственно.

Поэтому дипломаты приходят на суд не для того, чтобы Навального освободили, а для того, чтобы его гарантированно посадили. Вот это нужно нам с вами понимать. А поскольку его уже посадили, то на сегодняшний суд приходит, как говорится, группа поддержки из нескольких дипломатов, основные уже выполнили свою функцию и спокойно занимаются дальше своими дипломатическо-разведческими делами в нашей стране.

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