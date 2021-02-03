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Александр Проханов: Ельцин погрузился в лету как гнилой топляк

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Источник: izborsk-club.ru

Ельцин ушел жалко и отвратительно. Сбежал из власти. Ненавидимый, сгнивший, был отторгнут страной, которая всеми своими сословиями молила о его скорейшей смерти, всеми слезами и проклятиями приближала его крах. Страшась расплаты, он просил не прощения, а умолял о пощаде. Как наваждение ада, он захватил великое государство. Самодур, невежда, бражник, бессмысленный и злой истукан оживлялся на мгновение, лишь когда уничтожался очередной ломоть жизни, – погибал Советский Союз или истреблялся Черноморский флот, или горел под пушками Парламент, или погибал под бомбами Грозный.

Он – уродство истории, её вывих и опухоль. Он, извращение человечества, погубил свою Родину-мать, казнил свой народ, который в каждый год ельцинского ига уменьшался на миллион человек. Самый худший из всех, кого породила гнилая верхушка партии, он окружал себя негодяями, плутами, придурками, которые чавкали у золотой кормушки, безобразничали у святынь, дергали его за фалды, парили в бане, учили играть на деревянных ложках, наливали стакан.

А в это время по всей России катился стон, взрывались дома, падали самолеты, ловкие израильтяне скупали за грош русский алюминий, и голая блудница показывала свой срам у алтарей и усыпальниц героев.

Когда он зачитывал жалкий текст своего отречения, он выглядел как огрызок заплесневелого сыра, проклеванный насквозь пороками и болезнями, и в дырки проглядывали лица его напуганной, нечестной родни. Страна оттолкнула его, как пушкинский рыбак отталкивает веслом утопленника, и он, разбухший, без глаз, с языком, в который впились раки, пиявки и улитки, поплыл в безвременье, напоминая кусок гнилой мешковины.

Будем помнить, что наивность, святая простота и доверчивость русских вскормили Горбачева и Ельцина. Эту наивность бессовестно используют телевизионные маги и чернокнижники, уводя Россию из истории, направляя её в темные лабиринты и тупики…

Проханов Александр Андреевич (р. 1938) — выдающийся русский советский писатель, публицист, политический и общественный деятель. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». Председатель и один из учредителей Изборского клуба. 

Обложка: Президент России Борис Николаевич Ельцин. 1989. Игорь Михалев/РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/aleksandr-prohanov-elcin-pogruzilsja-v-letu-kak-gniloj-topljak-124065
Метки: чит.клуб
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 13881 12411
    Руса час назад

      Славно написал автор.
      Получается, что те, кто сейчас во власти, были
      в эпоху Горбачева и Ельцина как бы не при делах.
      Хороший получился громоотвод. )

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    • 195 143
      Ангелина 39 мин. назад

        А памятник ему и Ельцин – центр, и цветы от президента – как все это состыковывается с наРОДной ненавистью, за уничтожение СССР, за стрельбу по Парламенту, за уничтожение сотен людей и введение в страну дикий капитализм, при котором живут только единицы, а остальные выживают!

      • 26289 4019
        Русофил 21 мин. назад

          А Алкаш Прошка никак не погрузится.
          Уже хуже Ельцина выглядит

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