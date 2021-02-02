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Изменение климата. Будущий потоп

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2_WZftD0zU0&ab_channel=
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6755 4711
    чужой только что

      У хохлов лопату вотки, яблоня вырастет, но сами лазают по помойкам, но все про всех знают. А что будет с Украиной через 5 лет, не знает ни один хохол.

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