Пять стационаров, которые были переквалифицированы для борьбы с коронавирусом, вернулись к обычной работе. О таком решении рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, с 28 января к привычному режиму работы вернулись пять столичных стационаров: больница имени Ф.И. Иноземцева, имени С.С. Юдина, ГКБ № 51, научно-практический центр наркологии и два корпуса больницы имени С.И. Спасокукоцкого.

«Мы наблюдаем устойчивый тренд снижения заболеваемости коронавирусом в городе. Но что самое главное – сокращение госпитализаций пациентов с инфекцией», – отметила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Также вице-мэр рассказала, что в мегаполисе свободно около половины коронавирусных коек и имеется резерв в виде временных госпиталей. Отмечается, что больницы смогут в штатном режиме принимать пациентов только после того, как пройдут полную санитарную обработку, а персонал сдаст тесты на ковид.

Стоит напомнить, что во время распространения коронавирусной инфекции много сил было положено на работы по оснащению больниц необходимым оборудованием и переквалификацию врачей. В клиниках были установлены шлюзы, которые препятствовали распространению инфекции, завезены специальные бактерицидные установки для поддержания чистоты воздуха, смонтированы системы подачи медицинских газов в реанимации.

В приемном отделении безопасность обеспечивалась благодаря современным изолированным боксам и организации раздельных входов и выходов для приема и выписки больных. Кроме того, для пациентов столичных клиник во время пандемии были оборудованы маломестные палаты с индивидуальными санузлами, с современными системами вентиляции и обеззараживания воздуха. Примечательно, что в стационарах имелись все необходимые медикаменты: противовирусные и антибактериальные препараты, дезинфицирующие, антисептические средства и средства индивидуальной защиты.

Важно заметить, что для больных было организовано специальное сбалансированное пятиразовое питания. Пациентам с COVID-19 полагалась пища с увеличенной калорийностью, где присутствовало высокое содержание витаминов, которые помогали организму бороться с вирусами. Рацион подбирался пациентам исключительно по рекомендациям лечащего врача, а каждая партия готовых блюд проходила обязательный контроль в лаборатории, где специалисты комбинатов проверяли состав согласно правилам Минздрава. Помимо всего, несмотря на загруженность больниц и специалистов во время пандемии, еда доставлялась лично в палату к каждому пациенту.

На момент высокой заболеваемости ковидом в Москве было сформировано около 110 специализированных бригад скорой медицинской помощи, построены специальные ковидные корпуса, переоборудовано множество больниц. На сегодняшний день ситуация с распространением коронавирустной инфекцией идет на спад. Но это не значит, что жителям стоит забывать о мерах предосторожности и профилактики.