Госдума РФ приняла в первом чтении поправки в закон об обязательном медицинском страховании. Документ подразумевает, что любые медорганизации вправе отказывать пациенту в оказании помощи. Об этом пишет «Агентство страховых новостей». В Государственной Думе прошло голосование по принятию поправок в закон об обязательном медицинском страховании граждан. В первом чтении законопроект уже принят. Речь идет об исключении части пятой статьи 15 закона, где как раз прописана уголовная ответственность за НЕоказание медицинской помощи. Теперь формулировка о недопустимости отказа отсутствует, и в Общественном совете по защите прав пациентов России крайне обеспокоены изменениями. Получается, лечебное учреждение может не принять пациента на лечение, и никаких санкций за этим не последует. В Совете, который создан при Росздравнадзоре, прямо называют исключение такой формулировки из закона нарушением прав, гарантированных федеральным законом «Об основах здоровья граждан в РФ». Того же мнения придерживается и комиссия правового управления Госдумы. Эксперты из Совета по защите прав пациентов считают, что случившееся – прямое следствие преследования Фондом Обязательного Медицинского страхования своих целей. Средств на лечение всех россиян не хватает, и таким образом система ОМС пытается бороться с объемом оказания медицинских услуг «сверх нормы». Планирование на будущие периоды на оказание услуг в сфере здравоохранения есть на всех уровнях. В регионах это территориальные комиссии ФОМС, в федеральных медицинских центрах (например, ФМБА) за план отвечают чиновники Минздрава и федерального ФОМСа. То есть оказание помощи «по плану» будет сохранено, а если объем услуг окажется «исчерпан», пациенту могут просто отказать. Сегодня потребность россиян в медпомощи не соответствует нормативам ее финансирования. Но, решая вопрос экономических расчетов в системе ОМС, чиновники попросту не думают о человеке. Пациенты будут массово сталкиваться с ненаказуемыми отказами

Оптимизированная Минздравом и финансируемая на уровне африканских стран российская медицина не справляется с наплывом пациентов, число которых растет в геометрической прогрессии: 8,9 тысячи в день в начале октября, 14,2 тысячи - в середине месяца и рекордные 18,3 тысячи на 30 октября.

Пенсионерка в Чите записала видеообращение, в котором сообщила, что с 19 октября болеет коронавирусом и не может дождаться помощи, пишет Chita.ru. 64-летняя женщина жаловалась на ухудшение состояния и отказ в госпитализации.

Медики, которые приезжали домой, по её словам, заполняли документы и уезжали, а сын, обратившись в минздрав Забайкалья, был задержан сотрудникам Росгвардии. В заключении женщина заявила, что просит винить Минздрав в её смерти. 28 октября пенсионерку госпитализировали, и на следующий день она умерла.

Минздрав Забайкальского края начал служебную проверку в подведомственных учреждениях, ответственных за организацию медицинской помощи данной пациентке, сообщили РИА Новости в ведомстве.

В Волгограде 87-летнего ветерана пытались перевести из ковидной больницы в психлечебницу, выкатив его без сознания на улицу, сообщает местное издание «Высота 102».

По словам дочери пенсионера, медики жаловались, что ее отец «шумит и мешает соседям по палате» и, заверив, что «дедушка крепкий и никак не сдохнет», выкатили больного без сознания на улицу, вскоре после чего он скончался.

Прокуратура организовала проверку инцидента, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Житель Кузбасса скончался в больнице от Сovid после того, как провел сутки в приемном покое без медицинской помощи, сообщает Taiga.info. «Мы не могли в это время дозвониться абсолютно никуда. Мы бились по всем инстанциям, по всем номерам, во все социальные сети», - рассказала сестре умершего Анна Ветровая. Теперь, по ее словам, родственники не могут забрать тело из-за перегрузки моргов.

Российская медицина испытывала кадровый дефицит еще до эпидемии: реальное количество бригад «скорой помощи» было в 1,5-2 раза ниже нормативного, сообщил «Ведомостям» сопредседателя профсоюза «Действие» Андрей Коновал. Теперь возникает эффект воронки - с каждым заболевшим или уволившимся медиком нагрузка на оставшихся возрастает пропорционально.

В глубинке медицинской помощи де-факто нет вовсе. В поселке Первомайский в 180 километрах от Екатеринбурга для 600 жителей открыт один фельдшерско-акушерский пункт, но работает он раз в одну-две недели, «На все у них есть одно слово - «оптимизация». С этой оптимизацией мы до ручки дошли уже», - жалуется один из жителей поселка. - Такое ощущение, что из дома нас уже сразу на кладбище везут».

По данным ВОЗ, Россия занимает 121-е место в мире по расходам на здравоохранение (5,3% ВВП), уступая даже ЦАР (5,8%).

Государственное финансирование медицины, по данным ОБСЕ, составляет 879 долларов на человека в год - вдвое меньше, чем в Израиле (1898 долларов), втрое ниже показателя Испании (2560 долларов), и вчетверо меньше, чем в Австралии (3495 долларов). От Норвегии и Германии (5,6 тысячи долларов) Россия отстает в 6 раз, от США (9386 долларов) - более чем в 10 раз.

Источник: https://primechaniya.ru/moskva/novosti/gosduma-razreshila-bol-nicam-otkazyvat-pacientam-v-pomoshhi?utm_referrer=httpszen.yandex.com