Реклама курса на сайте ИПК РУДН вещала: «Астрология может заинтересовать Вас как в качестве инструмента гармонизации своей жизни, так и возможность (так в тексте. – Р.В.) войти в резонанс с ритмами Космоса...».

В Телеграме тотчас появились возмущенные отзывы ученых-естественников, которые заявляли, что это не что иное, как отказ от традиций классической науки, которая преподается во всех вузах мира, и что преподавание лженауки и подготовка шарлатанов является свидетельством глубокого падения российского образования. В частности, Телеграм-канал «Русский research» прокомментировал это так: «Присутствие лженаук в университетах оскорбительно для научного сообщества, так как означает по существу полное отвержение тысячелетнего труда ученых, отделявших истинное знание от ложного...». Критики нововведения указывали также, что данная реклама появилась в 2021 году, объявленном Годом науки и технологий, и на то, что президент РУДН В.М. Филиппов является с 2013 года по сей день председателем ВАК РФ – госкомиссии, которая в России занимается выдачей и утверждением ученых академических степеней (кандидатов и докторов наук).

Ректор РУДН Ястребов, желая погасить скандал, тут же дезавуировал решение об открытии курса астрологии, заявил, что это – вольное творчество «потенциальных преподавателей программы и сотрудников института», пообещал, что сотрудники, допустившие такое, получат дисциплинарные взыскания за «дискредитацию репутации университета» и объяснил, что курс астрологии был выбран на основе анализа поисковых запросов студентов, среди которых запрос «астрология» оказался самым популярным. Руководство РУДН решило проверить все программы Института повышения квалификации.

Надо заметить, проверять там есть что. Кроме «натальной астрологии», упоминание о которой уже исчезло с сайта, там присутствуют, например, такие курсы, как «Аюрведическая медицина», «Аюрведа для женского здоровья», «Афродизиаки в аюрведе» и другие не менее дерзкие плоды творчества специалистов-методологов из РУДН.

2.

Что касается судьбы российского высшего образования. С разных высоких трибун мы слышим сегодня заверения высокопоставленных чиновников, представителей интеллектуальной обслуги власти, что наша высшая школа переживает расцвет при «президенте-патриоте», что годы упадка, пришедшиеся на «лихие 90-е», давно позади, что зарплата преподавателей растет, статьи наших кандидатов и докторов печатаются в ведущих, «скопусовских», научных журналах мира, наши университеты входят в топ самых авторитетных международных рейтингов...

На самом деле деградация нашей вузовской системы, которая началась 30 лет назад прошла точку невозврата. Нет больше той системы вузов, которая была создана в результате сталинской реформы 1930-х на основе лучших достижений имперских университетов (Сталин, увидев, что вузы, полуразрушенные педагогическими экспериментами 1920-х, не способны обеспечить специалистами стройки первых пятилеток, пришел к решению воссоздать старые классические вузы, положив в основу их работы устав императорских университетов, принятый при Александре третьем). Нет той системы, которая создавалась сталинскими наркомами сверху и оставшимися в СССР лучшими представителями науки императорского периода снизу.

Наши вузы в 90-е перенесли сокрушительный удар финансирования по остаточному принципу, потеряли множество специалистов, ушедших из сферы образования или уехавших за границу, но они выжили. Убило их не отсутствие денег, а уход последних представителей советской педагогической школы, которые составляли «совесть и соль» нашей вузовской системы и приход «менеджеров от образования»...

Скептично настроенный читатель может воскликнуть: «Что это автор нагнетает эмоции! Подумаешь, какой-то не очень умный человек в руководстве ИПК РУДН совершил глупость! Вуз отмежевался от всего этого, и всем ясно, что это не более чем эпизод». Нет, не соглашусь я, это не эпизод. Это «первая ласточка». Я практически уверен (хотелось бы, чтоб я ошибся), что очень скоро такие курсы станут появляться и в других вузах России, в московских и петербургских меньше, в провинциальных – больше. Потом появятся отделения астрологии, алхимии, хиромантии, биоэнергетики при факультетах, а затем и одноименные факультеты и институты. Причем они будут не «бедными родственниками» в семье факультетов, нет, они будут напоминать экономические факультеты 90-х – на них будут большие конкурсы, обучение на них будет стоить баснословные суммы, а обладатели их дипломов легко будут находить места на рынке труда.

Причина этого очень проста.

3.

Каждый работник вуза подтвердит вам, что уже лет 5 любое заседание кафедры, любая факультетская планерка, любое заседание совета университета начинается с сакраментальных заявлений начальства: «Почему вы не зарабатываете деньги? Вы должны зарабатывать деньги! Если у вас не хватает денег, то виноваты в этом только вы!». В 2000-е годы к власти в вузах стали приходить новые руководители – не выходцы из университетского сообщества, а бывшие чиновники, которые по сути являются лишь «менеджерами от образования». В отличие от проректоров, начальников отделов, деканов старой формации, они не являются профессиональными учеными, они не прошли горнило научного образования, они не обременены представлениями о научной объективности, призвании ученого, долге научного работника. Им бесполезно объяснять, что наука и образование – это не бизнес, что их предназначение – не делать деньги, а добывать новое достоверное знание о мире и способствовать духовному и интеллектуальному росту представителей молодого поколения. Они – рыночные тоталитаристы и считают, что все является рынком: и образование, и искусство, и отношения между полами. Вуз для них – не место, где «сеют разумное, доброе, вечное», не место, где «горит огонь поиска истины, зажженный философами Древней Греции», а место, куда родители студентов приносят деньги за то, чтобы их детям оказали услугу – наделили компетенциями и дали соответствующий диплом. В общем-то в их представлениях это мало отличается от парикмахерской: пришел лохматый, пощелкали ножницами, ушел стриженый, отдав плату.

А теперь вспомним, как звучит главный закон рынка. Правильно: спрос вызывает предложение! Если покупатель желает что-либо приобрести, рыночный торговец обязан это добыть и предоставить. И тут мы подошли ко второму условию гибели нашей вузовской системы.

4.

Ректор РУДН оговорился, что курс натальной астрологии они предложили не случайно. Они произвели анализ компьютерных запросов студентов, и там лидировали запросы на слово «астрология». Это ведь тоже неспроста. Из державы, где господствовало научное мировоззрение, мы давно уже превратились в страну, где царят самые дикие оккультные и лженаучные учения и культы. Началось это, впрочем, в 1980-е, когда появилась мода на летающие тарелки и биоэнергетику, но достигло апогея в 90-е. Вспомним Кашпировского, который собирал многотысячные залы, вспомним Чумака, который заряжал воду, и смотреть на это по телевизору собирались миллионы. А это ведь были люди, которые учились в советских школах и вузах, изучали физику и химию! Увы, тонкая пленка Просвещения сразу же порвалась при столкновении с новой капиталистической реальностью (сначала в виде «теневого капитализма», а потом и легального).



Распад нашей системы школьного, да и вузовского образования сделал свое дело. Российское общество поражено самыми дичайшими суевериями. В 2019 году ВЦИОМ сообщал, что 15% верят в астрологию и прислушиваются к советам астрологов, 13% верят в спиритизм, 31% верят в колдовство и наведение порчи, 31% – в возможность предсказания судьбы. Сейчас их стало меньше (например, 5 лет назад верящих в астрологию было 30%), но такие колебания происходят все 2000–2010 годы и, очевидно, кризис снова увеличит число суеверных граждан.

Скажем больше, по данным 2018 года более 4 миллионов россиян (это равно населению района Москвы) верят, что Земля плоская, 45% россиян верят в существование инопланетян (это почти половина населения), 18% из них считают, что инопланетян скрывают от народа власти! 59% жителей России считают, что ученые скрывают правду от общества.

В России давно уже сложилась целая оккультная отрасль бизнеса. Разного рода колдуны, специалисты по общению с инопланетянами, спириты, астрологи имеют лицензии индивидуальных предпринимателей, открывают салоны, легально взимают с населения деньги. Я уже приводил цифры: 15% россиян советуются с астрологами. 15% от 140 миллионов это 21 миллион человек. Разумеется, советуются они не бесплатно. Представляете себе размах одного астрологического бизнеса? По сообщению сайта «Сноб» («Эзотерика как бизнес. Кто зарабатывает на гороскопах»), «годовой объем российского рынка услуг экстрасенсов, гадалок и астрологов достигает 50–80 миллиардов рублей». Для сравнения: 81 миллиард – это расходы бюджета Томской области в 2020 году... На сайте «Т-Ж» опубликовано интервью с руководителем онлайн-школы астрологии. Она зарабатывает в месяц 1 миллион 500 тысяч рублей!

Разумеется, юноши, обдумывающие житье, рвутся получить «специальность» «астролога». А менеджеры от образования из наших постсоветских поствузов с удовольствием готовы удовлетворить эту потребность за определенную сумму...

Тут сошлись два условия, которые делают окончательную деградацию нашей высшей школы неизбежной: погружение общества в «новое средневековье», возникновение доходного «оккультного бизнеса» и коммерциализация бывшей советской высшей школы...

5.

Но скептичный читатель может снова возразить мне: «А разве в странах Запада не существует огромной массы людей, которые верят в астрологию, колдовство и прочую чушь? Тем не менее университеты и институты в Германии и США прекрасно себе существуют, готовят хороших специалистов, и наука продолжает развиваться так, как нам и не снилось. Распространение шарлатанства и суеверий в обществе, конечно, малоприятная вещь, но, возможно, не стоит впадать в экзальтацию и предсказывать крах нашего образования и науки?»

Аргумент весомый, но, к сожалению, уязвимый. По данным аналитиков Pew Research Center, полученным в 2019 году, 30% граждан Германии, называющих себя протестантами, верят в астрологию (хотя, естественно, это несовместимо с христианской верой) и 23% – верят в предсказания карт Таро, в существование колдунов, в гадалок и т.д. Оккультный бизнес в Германии также присутствует, в любом большом городе можно найти салоны колдунов, астрологов, спиритов.

Но при этом Германия остается ведущей научно-технической державой. Немецкие машины и технологии славятся по всему миру. В немецкие университеты едут учиться жители множества стран (в том числе россияне). Среди немецких ученых – огромное число лауреатов престижных научных премий. Так, может, прав мой скептичный читатель?

Нет, не прав. Существует одно значительное отличие ситуации в Германии от российской. Наберите в поисковике фразу «астрологическое образование за рубежом» или «астрологическое образование в Европейском союзе». Вы обнаружите, что ни один из серьезных, признанных, авторитетных университетов, входящих в топы международных рейтингов: ни Йель, ни Оксфорд, ни Кембридж, ни Принстон, ни Берлинский, ни Парижский университеты не предлагают курсов астрологии, аюрведы, колдовства и магии. Они дают классическое научное образование. Получить диплом астролога за рубежом вы сможете, например, в таких «вузах»:

– Европейском Университете астрологии им. Иоганна Кеплера;

– Sastra University, Индия, Тамилнад;

– Ассоциация профессиональных астрологов;

– Kepler College, Вашингтон.

Это небольшие частные заведения или общественные организации, которые являются колледжами и университетами лишь по названию. Они не значатся ни в одном университетском рейтинге, игнорируются научным сообществом и большинством абитуриентов. Они существуют как бы в другой, параллельной реальности, не соприкасаясь с традиционной модернистской системой образования Запада.

Европейские и американские крупные университеты свято хранят традиции классической науки, которая окончательно оформилась в эпоху Галилея и Ньютона, в эпоху, когда и произошло размежевание научной астрономии и астрологии (причем последняя в то время была еще не преимущественно шарлатанством, как сейчас, а натурфилософской дисциплиной, и недаром ею занимались такие титаны, как Иоганн Кеплер).

И знаете почему в Европе и Америке проникновение астрологов и колдунов в крупные, солидные университеты невозможно? Потому что там есть такая малость как вузовское самоуправление, и никакой ректор или директор института не сможет своей росписью ввести курс натальной астрологии, против этого грудью станет вся профессорская корпорация!

6.

И все-таки меня порой охватывают сомнения: может, я не прав в своей оценке положения нашей высшей школы? Может, точка невозврата все же не пройдена и можно еще спасти ситуацию, если взяться за дело сообща? Как я уже говорил, 2021 год объявлен годом науки и технологий. Вот и собраться бы в этот год руководителям наших науки и образования, собрать наказы профессорско-преподавательского состава вузов, представителей академических структур и подумать, как противостоять этой ржавчине коммерциализации, уничтожающей наши университеты и институты, превращающей их из «храмов науки» в фирмы, обслуживающие потребности рынка? Как избежать реализации сценария, согласно которому через 20 лет у нас будут факультеты астрологии и магии, но не будет своей космонавтики и атомной энергетики?

Как вы думаете, дорогой читатель?

Рустем ВАХИТОВ