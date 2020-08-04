Жизнь вселенной

Одиночные атомы космического водорода, также как, скажем, в хоботе торнадо, сформированы из слоёв позитронов, расположенных друг за другом, в центральной части которых расположен электрон (внизу показана часть метагалактического атома водорода в окружении электрона).

Атомы водорода существуют не только в земной форме. Существуют они и в космосе, но принимают при этом форму не земного, вихря Бенара, а форму линейного анаполя (кстати, также имеющего цилиндрический вид).

В современной физике закон вроде бы всемирного тяготения определяет поведение космических объектов . Но уже движение звёзд в галактиках и галактик в скоплениях галактик не подчиняется законам Кеплера (для объяснения которых и был придуман закон всемирного тяготения). Для спасения обмишулившегося закона была введена в научный оборот тёмная материя. Но современная тёмная материя является бессмысленным балластом без каких либо разумных свойств. В то же время понятие эфира , который и управляет поведением космических объектов, позволяет объяснить строение иерархической структуры вселенной.



У водорода метагалактики в каждом из слоёв расположено по 3 позитрона. Вращение же самих последовательных слоёв для каждого из 3 позитронов создаёт эффект непрерывной, замкнутой спирали.

Рисунок 2

Число электронов в отдельном слое космического атома водорода последовательно увеличивается для сверхскоплений галактик, для галактик и для звёзд (как это и изображено на рис 1). И вершиной является земная форма атома водорода. И анаполь любой ступени иерархии (по типу рис 2) мы можем поэтому представить в качестве линейной замкнутой полимерной цепи, последовательными элементами которой являются космические атомы водорода.

Но мы должны учитывать при этом, что и позитрон, и электрон являются составными частицами, сформированными из чёргов.

Рисунок 3

Позитроны метагалактики (обозначенные 1п) во внешнем потоке имеют 1 чёрг. Следовательно велика кинетическая энергия позитронов метагалактики и мала их энергия вращения. В основании вихря Бенара (которыми и являются как позитрон, так и электрон) чёрги переходят из наружного потока в внутренний поток, приобретая и аксиальную скорость движения, и угловую скорость вращения внутреннего потока.



В вершине же позитрона метагалактики чёрги переходят из внутреннего потока в наружный поток, приобретая и аксиальную скорость движения, и угловую скорость вращения наружного потока.

В полимерной цепи из атомов водорода метагалактики взаимодействуют вершина одного атома с основанием другого. В любом вихре Бенара кинетическая энергия хобота переходит в энергию вращения периферии. И по идее должно быть обратное равноценное преобразование энергии вращения периферии в кинетическую энергию хобота.



Но… Мы уже знаем, что в вихре Бенара соседние слои друг с другом взаимодействуют, увеличивая угловую скорость вращения потока (в нашем случае не хобота, а периферии метагалактического атома водорода). Чёрги вершины и основания имеют большую разность движения по радиусу.



А т. к. энергия в анаполе наружу не уходит, то это ведёт к увеличению скорости движения по его образующей. На это накладывается и большая аксиальная скорость движения самого атома в полимерной цепи анаполя и большое число слоёв в структуре атома, что в свою очередь увеличивает аксиальную скорость.



Всё это ведёт к тому, что анаполи метагалактики обладают циклопическими размерами, включающими большое число метагалактических атомов. Анаполи более высоких ступеней иерархии природы обладают более скромными размерами. И наименьшие размеры имеют звёздные (планетные) анаполи.

Чрезвычайно абсурдно выглядят эксперименты в физике высоких энергий, в которых получают так называемые нестабильные элементарные??? частицы???, обладающие массой как большей, так и меньшей массы протона. Но всё встаёт на свои места, если учесть, что анаполь это замкнутая полимерная цепь из атомов водорода в звёздной форме.



Т.е. в результате обстрела полимерной цепи анаполя (которую вполне обоснованно можно рассматривать как космическую струю воды) снарядами большой энергии она теряет динамические свойства, распадаясь на угловатые осколки, исчезающие через мгновения. Градиент изменения силы по времени определяет будет ли природный объект проявлять динамические свойства, перестраивая свою структуру, или он будет разрушен взрывным способом.



И конечно же размеры осколков не обязаны соответствовать размерам атома водорода (они могут быть как большего, так и меньшего размера). Поэтому при своём абсолютном, катастрофическом отсутствии здравой логики, а следовательно и полнейшей своей научной и прикладной бессмысленности и бесполезности физика высоких энергий далеко переплюнула работы Аристотеля по описанию строения вселенной.

Природа торопиться не любит. Даже внутри планетной системы солнца в нашем земном масштабе времени космическая жизнь идёт чрезвычайно медленно.

Рисунок 4.

Крутятся планеты эфирным телом солнца, совершая один оборот вокруг него за время, определяемое своим положением. Положение же определяется либо массой для планет земной группы (равенством для планеты центростремительной и центробежной сил) , либо результатом взаимодействия эфирных тел планеты и солнца.

Рисунок 5

С внешней стороны эфирного тела планеты направления вращения эфирных тел совпадают. И сила появляется только за счёт разности угловых скоростей вращения.



С внутренней же стороны вращение эфирного тела планеты идёт против шерсти. Поэтому появляется существенно большая величина силы трения в касательном направлении. По правилу же прецессии противодействующая сила появляется в радиальном направлении.



А т. к. угловая скорость вращения эфирного тела солнца больше угловой скорости эфирного тела планеты, то противодействующая сила направлена в сторону центра. Поэтому планеты газовые гиганты на эфирном теле солнца расположены в соответствии не с массовым, а с пространственным ранжиром.



Такая же ситуация наблюдается и для экзопланет других звёзд. Чем больше размер газовой планеты, тем ближе угловые скорости звезды и планеты и тем ближе она расположена к своему светилу .

Но как же появляются планеты земной группы и чем они отличаются от планет газовых гигантов? Для этого вновь вспомним о существовании центробежной и центростремительной сил в эфирных телах. В эфирных телах звёзд земная форма материи расположена далее того радиуса, на котором центробежная сила равна центростремительной силе.



При этом масса зародыша планеты в центральной части звезды должна соответствовать величине развиваемой её эфирным телом величине центростремительной силы . Иными словами пространственная величина глаза эфирного тела обязана строго соответствовать пространственному размеру самого эфирного тела. Гигантские размеры эфирного тела звезды формируют центростремительную силу большой величины.



Следовательно и центробежная сила обязана иметь точно такую же величину. А её может создать только большая величина массы зародыша планеты . Внешняя граница глаза эфирного тела расположена поэтому на большем радиусе. Т.е. большое эфирное тело обладает и большим зародышем планеты, и большим глазом.

Но вне пределов окрестности глаза эфирного тела величина центростремительной силы больше величины центробежной силы. Поэтому эфирные тела любой ступени иерархии природы слой за слоем разрушают свои периферийные слои. Эфирное же тело не может одномоментно сразу же разрушить весь периферийный слой. Ведь анаполи центростремительной силой гонятся в направлении центра (кстати, в направлении центра анаполи могут двигаться только в форме вихря Бенара).



В глазе же анаполи рассматриваемой ступени преобразуются в форму анаполей верхней ступени, которые центробежной силой в виде вихри Бенара выбрасываются в направлении периферии эфирного тела. Поэтому периферийный слой эфирного тела разрушается частями, размер которых равен размеру внутреннего слоя анаполей в окрестности глаза.

А т. к. анаполи верхней ступени являются чрезвычайно малыми чужеродными для рассматриваемого эфирного тела телами , то их движению ничто не препятствует до того момента когда они встретят на своём пути эфирное тело верхней ступени иерархии природы. Но размер глаза эфирного тела нижней ступени для эфирного тела верхней ступени является бесконечно большой величиной. Тем не менее центростремительная сила эфирного тела верхней ступени доставшийся ей подарок нижней ступени (вихрь Бенара из родных анаполей) направляет к своему центру.

Наблюдаемым современной астрономией одиночным явлением является поглощение вихря Бенара галактических анаполей (созданным эфирным телом сверхскопления галактик) эфирным телом галактики. А как известно, галактика сформирована из созвездий (бывших в своей прошлой жизни полноценными галактиками).



Поэтому двигаясь к центру вихрь Бенара из галактических анаполей одно за другим встречает созвездия облагодетельствованной галактики. Созвездия конечно же обладают эфирными телами также из галактических анаполей. Поэтому галактические анаполи вихря Бенара устремляются к центру эфирного тела созвездия, преобразуясь на границе глаза в звёздные анаполи.

А каждая из звёзд созвездия обладает поясом Койпера, в котором расположены худосочные эфирные тела звёзд, лишённые звёздной материи. А т. к. звёздной материи в них нет, то и центробежная сила в них отсутствует, и в пределах всего эфирного тела действует только центростремительная сила. И жизнь в любой форме в них отсутствует.



И тут вдруг в мёртвые эфирные тела звёзд поступили звёздные анаполи, которые центростремительной силой направляются в центр. А даже 3 анаполя, а тем более 4 или больше анаполей в слое

Рисунок 6

формируют глаз эфирного тела. Попадая же на границу глаза мёртвого эфирного тела звезды звёздные анаполи преобразуются в земную форму материи, что создаёт из мертвечины полноценное эфирное тело с полноценной звездой в центре. В результате эфирное тело созвездия преобразуется в полноценную галактику с полноценным эфирным телом.

Вспоминаем, что в созвездие ударил вихрь Бенара. Поэтому созвездие (уже в форме галактики) вылетит в направлении движения вихря. А т. к. созвездий в галактике много, то их преобразование в галактики сформирует из исходной галактики полноценное скопление галактик. Это явление и повезло наблюдать академику Амбарцумяну. В центре галактики формировались новые галактики, которые вылетали за её пределы. Современные ему астрономы не преминули возможностью наблюдения за этим явлением, что принесло Амбарцумяну мировую известность и звание члена практически всех мировых академий.

Подобный же процесс идёт и в эфирных телах звёзд, в том числе и на солнце. При разрушении периферийного слоя анаполей эфирного тела солнца вихри Бенара из звёздных анаполей двигаются к солнцу. На границе глаза эфирного тела звёздные анаполи переходят в форму земной материи (в земные атомы водорода).



При преобразовании анаполей выделяется большая энергия, что повышает температуру в окрестности глаза. Т.е. в окрестности глаза эфирного тела любой звезды идёт не мифическая термоядерная реакция, а реальное преобразование звёздных анаполей в земную форму материи, сопровождаемое большим выделением энергии .

Возникающий по радиусу градиент температуры формирует вихрь Бенара земной формы, двигающийся к поверхности звезды. Достигнув поверхности вихрь разворачивается и в форме тёмного пятна двигается по ней. В вершине и в основании вихря (тёмного ядра) идут ядерные превращения с выделением энергии. Но энергии при этом выделяется значительно меньше по сравнению с её выделением при преобразовании анаполей в земную форму.



Тем не менее, выделяемая при ядерных превращениях энергия выравнивает температуру среды в окрестности глаза эфирного тела звезды и температуру поверхности. Условия для формирования вихря исчезают. Исчезают и пятна на солнце. Наступает период отсутствия солнечной активности. И жизнь на солнце замирает до получения глазом следующего подарка звёздных анаполей от их поверхностного слоя эфирного тела.

Двигаясь по радиусу солнца вихри имеют форму движения состояния, а не реального движения материи. Поэтому внутри глаза появляются излишки массы, которые уменьшают его размеры. Нарушается оптимальное отношение размера глаза и размера самого эфирного тела. Внутри глаза появляется излишняя величина центробежной силы, которая ведёт к преобразованию земной формы материи в форму материи метагалактики (в метагалактические атомы водорода), с поглощением энергии. Поэтому температура на поверхности глаза эфирного тела уменьшается, уменьшается и солнечная активность.

Метагалактические атомы водорода для эфирного тела солнца являются чужеродными элементами. Поэтому эфирное тело солнца никак не может с ними взаимодействовать. Подчиняются они только центробежной силе метагалактики. И хотя метагалактические атомы водорода центростремительной силе эфирного тела солнца не подчиняются, с магнитным его полем они взаимодействуют, формируя коронарные выбросы.



И в каком бы направлении они не были бы выброшены коронарным выбросом в конечном итоге они будут двигаться в направлении глаза эфирного тела метагалактики.



В период максимума солнечной активности внутри глаза его эфирного тела массово возникают излишки земной формы материи, что усиленно провоцирует их перевод в метагалактические атомы водорода. Работа [1] свидетельствует. «В эпоху минимума солнечной активности корональные выбросы случаются через день-два. В максимуме наблюдается около пяти корональных выбросов в сутки.» Т.е. природа беспокоится о соблюдении оптимального отношения размеров глаза и эфирного тела.

С течением времени эфирное тело звезды уменьшается настолько, что звезда переходит в состояние планеты, но ещё обладая при этом достаточными запасами эфира, которые ещё позволяют поддерживать её свечение. Возникает двойная звезда, эфирное тело одной из которых содержит в своих пределах эфирное тело второй.



Звезда планета продолжает выгорать, теряя эфир и уменьшаясь в размерах. Естественно, что уменьшаясь в размерах звезда планета отдаляется от материнской звезды, уменьшая температуру своей поверхности и как следствие теряя светимость, в конечном итоге превращаясь в газового гиганта. Естественно, что газовый гигант постепенно удаляется от материнской звезды, последовательно занимая, скажем, положение Юпитера, Сатурна и т.д.



Но медленное течение процессов в планетах газовых гигантах позволяет сохранять в них оптимальное соотношение размеров глаза и самого эфирного тела планеты.

Медленное течение жизни газового гиганта изредка может быть нарушено попаданием в его эфирное тело вихря Бенара из звёздных анаполей, двигающихся от периферии эфирного тела звезды. Этот подарок звезды эфирное тело планеты с благодарностью принимает, направляя его к своему глазу. Естественно, что звёздный вихрь Бенара содержит существенно больше анаполей по сравнению с числом анаполей собственного вихря Бенара. Размеренная жизнь планеты нарушается, что резко увеличивает массу земной формы материи внутри глаза эфирного тела планеты.

Взрывной рост массы материи не позволяет воспользоваться медленным механизмом поддержания оптимального отношения размеров глаза и эфирного тела. Поэтому в результате масса земной формы материи перестаёт соответствовать массе самого эфирного тела. И планета переходит в земную группу планет.



Подарки эфирного тела звезды могут на этом не прекратиться. Каждый же подарок эфирного тела звезды сопровождается увеличением массы планеты. И если в начальный момент перехода в земную группу планета была подобна футбольному мячу с тонкой коркой материи с пустотой внутри, то каждый следующий подарок звезды позволяет планете нарастить жирок, увеличив толщину слоя материи.

Но какую при этом роль играет вроде бы закон вроде бы всемирного тяготения. Весьма существенно никчемную . В пределах эфирного тела планеты или звезды действуют только центростремительная и центробежная силы. Но эти силы уравновешены только для цельного куска планеты. Только для него уравновешиваются центростремительная и центробежная силы.



А всё, что двигается по поверхности планетного куска материи, формирует свою величину центробежной силы, которая естественно не может компенсировать величину центростремительной силы. Разница между ними и определяет величину силы, с которой эфирное смогла тело придавливает нас к земле.

Каждое же изменение массы земли сопровождается катастрофическим воздействием на существующие формы жизни. За длительный промежуток времени жизнь приспособилась к этим условиям жизни. А тут вдруг практически одномоментно условия жизни скачкообразно изменились. И во вновь возникших условиях выжить смогла малая толика живых существ. Археологи утверждают, что на земле была пара глобальных вымираний.



Скажем, динозавры были прекрасно приспособлены к малой величине силы, придавливающей их к земле. Изменилась величина силы, придавливающей их к земле, и при обилии пищи динозавры умерли от голода, т. к. их мышцы не были приспособлены к новым условиям.

Литература.

1. Космическая среда вокруг нас. https://www.kodges.ru/nauka/vuz/300631-kosmicheskaya-sreda-vokrug-nas.html



***

.