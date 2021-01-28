В 1970-е годы под руководством академика АН СССР Архипа Люльки в ОКБ «Сатурн» (Рыбинск) развернулось создание более совершенных турбореактивных двигателей АЛ-31Ф («изделие 99Н»). Как отмечают специалисты ОКБ Сухого, они обеспечили носителю «высокую тяговооружённость, а следовательно, и высокие разгонные характеристики, скороподъёмность и манёвренность».

Разработка подобного агрегата была большим вызовом для советского двигателестроения. В частности, конструкторы столкнулись с проблемой высокого расхода топлива и нехваткой более качественной элементной базы — электроника, которая была в доступе на тот момент, утяжеляла силовые установки.

В конструкцию АЛ-31Ф постоянно вносились изменения. Работы над изделием растянулись до середины 1980-х годов, но труд специалистов «Сатурна» не был напрасным. «Изделие 99Н» превзошло семейство АЛ-21Ф по экономичности на 13—15%, по величине тяги на полном форсаже — на 12%. Удельный вес нового двигателя оказался на 25% меньше, чем у предшественника.

Трудный путь к превосходству

Процесс создания Су-27 не был гладким. В конце 1970-х годов по итогам комплексного анализа характеристик машины выяснилось, что самолёт не тянет на звание покорителя воздушного пространства.

«Такой результат объяснялся целым комплексом причин, основными среди которых являлись: с одной стороны — недооценка реальных характеристик F-15, а с другой — серьёзное перетяжеление самолёта», — говорится в материалах ОАО «ОКБ Сухого».

По инициативе Михаила Симонова и генерального конструктора ОКБ Сухого Евгения Иванова была принята программа действий, которая предусматривала жёсткий контроль массы машины, снижение сопротивления, улучшение характеристик боковой устойчивости самолёта и повышение несущих свойств крыла, его адаптивности к разнообразным режимам полёта.

С этой целью конструкторы перешли к трапециевидной форме крыла с поворотным носком и флапероном (управляющая поверхность крыла самолёта), установили коробку самолётных агрегатов «на спину» двигателя, применили новую кинематическую схему уборки основных опор шасси и перенесли кили с мотогондол на балки фюзеляжа, что улучшило схему их крепления и увеличило эффективность оперения машины.

Именно такой образец Су-27 (Т-10С) пошёл в серийное производство, которое развернулось на заводе в Комсомольске-на-Амуре в 1982 году. Однако процесс испытаний машины по различным программам продолжался ещё несколько лет. Официально советское правительство приняло истребитель на вооружение 23 августа 1990 года.

«Результаты испытаний подтвердили исключительно высокие ЛТХ (лётно-технические характеристики. — RT) нового самолёта. Сведённые воедино доработки дали на Т-10С «кумулятивный» эффект: получившийся в итоге самолёт обладал блистательными лётными данными, превосходя в своём классе всех конкурентов», — говорится в материалах ОКБ Сухого.

В беседе с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал Су-27 самой успешной боевой авиационной платформой в отечественной авиации. По его словам, потенциал этой машины позволял «эффективно бороться с любыми воздушными целями, включая новейшие истребители США и Европы».

«Гениальность Су-27 заключается прежде всего в интегрированной компоновке, где фактически и крылья, и корпус самолёта являются несущими аэродинамическими поверхностями. Самолёт может выполнять в воздухе фигуры пилотажа, которые зарубежные образцы делать не могут. Например, торможение на высокой скорости с почти остановкой в воздухе — так называемую кобру», — пояснил Мураховский.

По информации компании, нормальная взлётная масса пошедшего в серию Су-27 составляла 23,43 т, предельная скорость — 2,35 чисел Маха (2,8 тыс. км/ч), дальность полёта — 3530 км, максимальная боевая нагрузка самолёта — 4,43 т. Для установки боеприпасов самолёт был оборудован десятью точками подвески.

В арсенал Су-27 вошли 30-мм пушечная установка с боезапасом на 150 патронов, управляемые ракеты «воздух — воздух» Р-27Р1, Р-27Т1, Р-73Э, неуправляемые снаряды С-8КОМ, С-8ОМ, С-8БМ, С-13Т, С-13ОФ, С-25ОФМ-ПУ, разовые бомбовые кассеты и авиабомбы массой 100, 250 и 500 кг.

«Непрерывная модернизация»

После принятия на вооружение Су-27 неоднократно совершенствовался — главным образом проводилась замена бортового оборудования. Последней на данный момент модификацией является Су-27М3. Обновлённые детища Симонова по-прежнему широко применяются частями ВКС, регулярно перехватывая западные самолёты, которые последние годы всё чаще появляются вблизи рубежей нашей страны.

Кроме того, Су-27 послужил платформой для разработки ряда новых самолётов, завоевавших большую популярность как в российских войсках, так и за рубежом. В 1990-е годы российские специалисты создали семейство истребителей Су-30, которые поставлялись в Индию, Малайзию, Китай, Вьетнам, Венесуэлу, Анголу, Алжир, Казахстан, Белоруссию и Армению.

Сегодня в российских войсках активно эксплуатируется Су-30СМ, боевая нагрузка которого почти в два раза больше, чем у предшественника. В ближайшие годы Минобороны РФ планирует начать закупки ещё более совершенных самолётов этого типа, известных под шифром Су-30СМ2.

Также технологические наработки по проекту Су-27 легли в основу уникального истребителя-бомбардировщика Су-34, получившего из-за горбатой и приплюснутой в основании формы кабины прозвище «Утёнок». Самолёт был принят на вооружение 20 марта 2014 года.

Его главная особенность заключается в способности преодолевать тысячи километров от места базирования, чтобы потом нанести удар по противнику. На 12 точках подвески «Утёнок» может поднимать в воздух до 8 т ракет и бомб, включая самые мощные образцы.

Однако самый современный боевой самолёт РФ, созданный на базе Су-27, — многофункциональный истребитель Су-35С. Лётчики хвалят машину за невероятную манёвренность и управляемость в экстремальных условиях. Эти качества дают самолёту серьёзные преимущества даже в самом сложном воздушном бою.

Как подчеркнул Виктор Мураховский, разработанные на основе Су-27 образцы по манёвренности и боевым возможностям относятся к числу лучших в мире самолётов в классе оперативно-тактической авиации. Они оснащены самой современной авионикой и ракетно-бомбовым вооружением.

«В процессе непрерывной модернизации появился радар с активной фазированной антенной решёткой, новые ракеты «воздух — воздух» и «воздух — поверхность», новый бортовой комплекс обороны и комплект бортового оборудования. Вершиной этого прогресса стал Су-35. Поэтому неслучайно большое число наших партнёров проявляет огромный интерес к данной машине», — подытожил Мураховский.

Обложка: Звено истребителей Су-27 © Министерство обороны РФ