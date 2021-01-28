«Гениальность — в интегрированной компоновке»: какую роль в отечественной авиации сыграло создание истребителя Су-27
19 января 1976 года правительство СССР приняло постановление о создании истребителя Су-27, ставшего одним из самых популярных самолётов в мире. Машина разрабатывалась для завоевания господства в воздухе и достижения превосходства над американским F-15. Несмотря на ряд трудностей, советским специалистам удалось выполнить поставленную задачу. Су-27 получил качества, которые позволяли ему бороться с лучшими западными образцами. Кроме того, самолёт послужил технологической платформой для создания новых истребителей — семейства Су-30, Су-34 и Су-35, которые эксплуатируются в ВКС России. По мнению экспертов, появление Су-27 сыграло неоценимую роль в развитии отечественной авиации.
45 лет назад, 19 января 1976 года, правительство СССР утвердило постановление о создании легендарного истребителя четвёртого поколения Су-27. В этом документе советское руководство поручило ОКБ Сухого изготовить самолёт, «предназначенный для завоевания господства в воздухе».
Новая машина должна была поступить в части ВВС и ПВО. На момент выхода постановления конструкторское бюро уже собрало три опытных образца Су-27 под шифром Т-10. Также предприятие начало испытывать все основные бортовые системы и агрегаты, предназначавшиеся для установки на перспективный истребитель. Руководство работами над Су-27 осуществлял известный отечественный авиаконструктор Михаил Петрович Симонов.
«Скороподъёмность и манёвренность»
Необходимость создания Су-27 была продиктована запущенным в Соединённых Штатах проектом истребителя McDonnell Douglas F-15 Eagle, который также предназначался для завоевания превосходства в воздухе. Эта машина по-прежнему стоит на вооружении ВВС США в различных усовершенствованных модификациях.
В материалах ПАО «Компания «Сухой» указывается, что, как правило, советские авиаконструкторы в соревновании с американцами всегда выступали в роли «догоняющей стороны». Однако на этот раз правительство СССР поставило перед отечественными специалистами задачу разработать машину, превосходящую по характеристикам F-15.
«Для реализации этого преимущества проектанты ОКБ с самого начала заложили в основу компоновки много новых перспективных идей, таких как использование интегральной аэродинамической компоновки, размещение двигателей в двух разнесённых изолированных мотогондолах под несущим корпусом фюзеляжа, а также вертикальное оперение — в интервале между крылом и горизонтальным оперением», — говорится на сайте ОКБ Сухого.
Как пояснил в беседе с RT военный обозреватель Дмитрий Дрозденко, советские специалисты отказались повторять компоновку F-15 и смогли разработать оригинальную конструкцию, которая предоставила Су-27 существенные преимущества перед американским конкурентом.
«Если мы посмотрим на F-15, то увидим, что кабина пилотов — как некая труба, к которой крепятся крылья, гондолы двигателя и прочее. У Су-27, напротив, кабина плавно переходит в крыло. Такое конструкторское решение значительно повысило аэродинамическое качество машины», — отметил Дрозденко.
Важной новацией стало оснащение Су-27 электродистанционной системой управления (ЭДСУ), которая облегчала балансировку машины и существенно повышала её манёвренность в ближнем воздушном бою.
Также самолёт получил новейшую на тот момент многофункциональную бортовую радиолокационную станцию (БРЛС) с двумя каналами обнаружения объектов. В целом авионика для перспективного истребителя разрабатывалась с акцентом на широкую интеграцию цифровых технологий.
Огромная работа была проделана советской двигателестроительной отраслью. Первые два лётных экземпляра Су-27 оснащались силовыми агрегатами АЛ-21Ф3АИ. Однако их установка была лишь временным решением.
Один из первых образцов Су-27 © sukhoi.org