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Времени мало: готовы ли США продлить Договор СНВ-3?

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Пока новый президент США Джозеф Байден не поставил подпись под пунктом об автоматической пролонгации Договора о сокращении наступательного вооружения, есть повод полагать, что Вашингтон попытается навязать Москве заведомо невыгодные для российской стороны условия продления этого соглашения, что в конечном итоге может привести к его аннулированию.

Срок действия Договора о сокращении наступательного вооружения (ДСНВ) истекает 5 февраля 2021 года, и у администрации Байдена остается всего две недели, чтобы решить продлевать договор или нет.

В начале прошлой недели в американских СМИ появилась информация о предложении со стороны США России продлить ДСНВ сроком на 5 лет. Однако официальное подтверждение подобных планов американского руководства появилось лишь спустя несколько часов после инаугурации Байдена в качестве президента США, когда его пресс-секретарь Дженнифер Псаки провела первый брифинг для журналистов в Белом доме. В ходе очередного брифинга был задан вопрос о перспективах продления последнего действующего договора в области стратегической стабильности, который фактически удерживает обе страны от гонки ядерных вооружений.

Пресс-секретарь заявила, что это соглашение «входит в интересы национальной безопасности» Соединенных Штатов, но в то же время она охарактеризовала сегодняшние взаимоотношения с Россией как серьезное противостояние.

Заявление Псаки прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, Кремль приветствует политическую волю Байдена, однако все будет зависеть от фактического предложения России со стороны США, так как необходимо изучить детали этой инициативы. Он добавил, что пока не имеет информации относительно того, получила ли Москва формальное предложение о продлении договора через посла в Вашингтоне.

Сомнения Пескова, в том, что Байден продлит договор без каких-либо изменений и условий, понятны, поскольку до сих пор об этом речи не шло. Американской стороной неоднократно выдвигались неприемлемые условия для продления соглашения.

Команда Байдена – это первая американская администрация со времени окончания холодной войны, которая в начале своего срока даже не декларирует цель улучшить отношения с Кремлем. Новый глава Белого дома уже поручил спецслужбам страны проанализировать имеющуюся информацию с тем, чтобы «привлечь Россию к ответу» за такие действия, как недавние взломы сетей федеральных ведомств и якобы отравление А.Навального. Учитывая агрессивный настрой Вашингтона по отношению к Москве, не исключено, что американская сторона не выдвинет дополнительные условия для продления Договора СНВ-3.

 

Источник: http://westvoices.ru/analytics/37858/
Метки: важное, главное, Новости, политика, Россия, США
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4 Комментария » Оставить комментарий
  • 15976 13214
    марина час назад

      Да весь этот Договор уже туфта ,все новое ,последнее оружие России не входит .Это всё видимость и показуха ,изображение деятельности -один вышел ,другой отменил.

      1
      1
    • 3710 3350
      Хан_Уман час назад

        С Гитлером тоже договор был.

      • 2754 1729
        Voyager 40 мин. назад

          Для любителей Мышиной возни….которая, будет “вечной” пока…
          https://www.youtube.com/watch?v=BwT52ZbpYoc
          Пока будут существовать Государства в множественности своей эта деятельность будет идти параллельно с ними..
          Да и “мыши” обмусоливающие эту деятельность будут, вечно возиться думая , что никто ничего ,кроме них не знает))) Вся жизнь В НИ О ЧЁМ……..

        • 6693 4657
          чужой 12 мин. назад

            Накал общественного мнения по СНВ-3 значения не имеет. США дали непонятное предложение без конкретики. Это работа на публику. Значение имеет конкретно ракеты малой и средней дальности. США именно это готовила у себя заранее, и обвиняло Россию, что у США есть какие то подозрения. Россия успела опередить США по этому вопросу. Но конкретно по этому вопросу США не смеет теперь даже говорить, потому как ее вина очевидна и зафиксирована. Вот пожалуй и всё.

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