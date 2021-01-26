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Космические силы – проблема для Байдена на ближайшие четыре года

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New Space Force Leader Visits Crew at Cavalier Air Station

Экспертное сообщество США считает, что вновь избранному президенту США Джо Байдену в ближайшее время придется столкнуться с проблемой Космических сил, которые являются детищем Трампа.

Поскольку Джо Байден только вступил в должность еще не совсем ясно, каковы его позиции по основным вопросам в области гражданской и национальной безопасности. Пандемия и восстановление экономики обязательно будут определять первоначальную повестку дня Байдена.

Тем не менее, есть несколько ключевых космических (в прямом смысле этого слова) проблем, которые встают перед новой администрацией.

Не так давно в Белом доме отмечали годовщину создания Космических сил США. Шестой род вооруженных сил был любимым детищем президента Трампа. Фактически вся его избирательная кампания прошла под эгидой создания нового рода войск. Судя по официальным заявлениям представителей Пентагона, финансирование новой структуры только росло год от года.

Теперь же, со сменой власти в Белом доме все может кардинально измениться. Новая администрация не скрывает, что вся история создания новой структуры была лишь пиаром предыдущего президента и дорогостоящей бутафорией.

Дэвид Бурбах, доцент кафедры национальной безопасности Военно-морского флота США считает, что дальнейшее становление Космических сил будет проходить под новым главнокомандующим с другим мировоззрением. Ожидается, что Байден не аннулирует достижение своего предшественника, но Космические силы опустятся на более низкую иерархическую ступень.

Кроме того, встанет вопрос необходимости существования Агентства космического развития – еще одной бюрократической службы, дублирующей аналогичную в структуре ВВС.

Как считает Майк Тирни, отраслевой аналитик консалтинговой фирмы Velos по вопросам обороны и космоса,
«в 2021 году у новых лидеров не будет времени внести существенные поправки в бюджеты Трампа. Таким образом, все существенные изменения произойдут лишь в следующем финансовом году».

Однако в любом случае «политическим назначенцам» и военным чиновникам придется отвечать на вопросы о роли Космических сил и смысле их дальнейшего существования.

 

Источник: http://westvoices.ru/analytics/37758/
Метки: Космические силы США
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