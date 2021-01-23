Военно-политический блок НАТО, под руководством США создавался для противостояния СССР и Организации Варшавского Договора (ОВД). После распада Советского Союза главная цель НАТО была достигнута, но альянс продолжил существовать, подбираясь всё ближе к России.

Двуличие Североатлантического Альянса происходило на протяжении всех этапов становления организации. С Советским Союзом была договоренность о не расширении НАТО на Восток, если мы не будем против вхождения в состав альянса объединенной Германии в мае 1955 г. Несмотря на договор, НАТО продолжало расширять количество стран-участниц в приграничных территориях и усиливать свое военно-техническое перевооружение и боевой потенциал.

С целью привлечения к участию в НАТО стран постсоветского пространства в 1994 году была запущена программа «Партнерство ради мира», в которой приняли согласие

на двустороннее сотрудничество все страны, кроме Таджикистана.

В 1999 г. состав НАТО пополнился Польшей, Венгрией и Чехословакией (бывшими странами ОВД), а отказ Югославии от вступления закончился военными действиями на территории государства, несмотря на противоречие Уставу ООН. Руководство США, возглавляющее Североатлантический Альянс любой отказ позиционировало, как вызов начала войны…

В начале 2000-х в состав альянса вошли Прибалтийские страны бывшего Советского Союза, а также Албания, Хорватия, Румыния, Словения, Болгария и Словакия. Расширение Североатлантического Альянса в Европе на восток предполагало размещение в приграничных с Россией территориях военных объектов и баз, а также размещение систем ПВО-ПРО, что только подогрело и без того нестабильную международную обстановку.

Пополнение альянса странами Прибалтики и Восточной Европы естественно

не ограничилось, сейчас НАТО активно проводит международные учения на территории Украины, Грузии, Азербайджана. Причем данные государства заинтересованы

в сотрудничестве и возможно, в ближайшей перспективе присоединяться к альянсу, что приведет к размещению военных баз в Закавказье и еще большей нестабильности

в регионе. Для ускоренного развития событий был развязан вооруженный конфликт

в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном во второй половине 2020 г.

Стремительное развитие экономического и военного потенциала Китая

за последние несколько десятилетий привели к необходимости развития двусторонних отношений НАТО со странами Центральной Азии: Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном и Таджикистаном.

Поводом для размещения в этом регионе военных объектов и баз послужил отлично сыгранный сценарий проведения терактов 11 сентября 2001 г. в США. Ведь для развязывания вооруженного конфликта в «нужном» регионе, Вашингтон готов пойти

на убийство нескольких тысяч своих граждан. Новая война – это всегда отмыв огромного количества денег.

Сотрудничество со странами Центральной Азии дало возможность для переброски сил и средств НАТО в регион, а также открытие воздушного пространства

в приграничных с Россией и Китаем территориях.

Важно понимать, что освоение нового военного плацдарма из наших стран

ни приведет, ни к чему хорошему и противостоять всему этому мы сможем, только создав систему коллективной обороны и безопасности.