В российских магазинах в скором времени может появиться картофель «экономкласса». Речь идет о корнеплодах диаметром от 35 до 55 мм, упакованных в сетки по 2,5 и 5 кг, которые будут стоить на 15−20% ниже обычной картошки. С такой инициативой Картофельный союз обратился к крупнейшим торговым сетям. В Минсельхозе идею поддержали и обратились в Минпромторг с просьбой ее одобрить.

По словам представителей Картофельного союза, строгие требования ритейлеров по калибровке каждой партии картофеля требуют от фермеров сортировать его по размерам. Если же фасовать корнеплоды без сортировки, производители смогут сэкономить до 50% издержек, что поможет стабилизировать цены, которые за год выросли на 40%. Что касается роста цен, производители называют одной из основных причин снижение урожая. Правда, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценил, он сократился на 10% по сравнению с 2019 годом, а не на 40%.

Снижение урожая может спровоцировать и рост зарубежных поставок. По данным ИКАР, в сентябре-ноябре импорт картофеля вырос с 3,6 тыс. до 15 тыс. тонн по сравнению с 2019 годом. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько указывает, что цифры кажутся незначительными, но речь идет о периоде в течение сезона, когда обычно хватает российского картофеля.

Производители считают, что от такого новшества выиграют все — конечный потребитель, который сможет покупать товар дешевле, торговая сеть, которая сможет разнообразить ассортимент, и сами фермеры, которым сегодня приходится отдавать «вполне пригодный для употребления картофель» на корм животным.

Тем не менее такая инициатива создает опасный прецедент, так как борьбу с ростом цен, провозглашенную ранее президентом и правительством, фактически подменяют снижением качества продукции, а не фундаментальными мерами вроде развития сельского хозяйства или поддержки производителей.

— Это лицемерная инициатива, направленная на снижение требований к качеству продукции производителя. То, что раньше отдавалось на корм животным из-за того, что это неликвидный товар, теперь будет отдаваться «на корм» нашим детям.

Эта инициатива нацелена на то, чтобы все заявления президента Путина о стабилизации цен не остались только на словах, а были хоть как-то реализованы на деле. Между тем, нужно понимать, что в 2020 году картофель вырос в цене более чем на 40%. Сейчас в связи со снижением стандартов и продажей неликвидной продукции они планируют снизить цену на 15−20%. Получается, низкокачественная продукция будет продаваться нам на 20% дороже, чем в начале 2020 года.

В то же время напомню, что в рамках этой программы по снижению и стабилизации цен из бюджета Российской Федерации правительством было выделено регионам 4,5 миллиардов рублей. Я не очень понимаю, куда пойдут эти деньги, если сдерживание цен планируется за счет снижения качества продуктов питания.

«СП»: — Может, идея с картошкой не так плоха, если меньший размер не будет влиять на качество продукта?

— Очевидно, что сегодня и предпринимательское сообщество, и правительство столкнулись с проблемой падения спроса. Граждане просто не могут позволить себе купить продукты питания, которые им необходимы. Из-за снижения уровня благосостояния падает покупательская способность населения.

В связи с этим за последние годы полки заполонили фальсификаты. У нас нет молока — есть молочный продукт из каких-то порошков, нет сыра — есть сырный продукт из пальмового масла. Колбаса и прочие продукты давно напичканы химией и консервантами, а теперь дело дошло и до картошки, потому что даже этот базовый товар люди себе позволить не могут.

В этой попытке как-то удержать спрос, понимая, что качественную продукцию граждане себе позволить не могут из-за того, что их доходы системно снижаются, правительство и производители пошли по самому простому пути — снижения требований к продукции.

Мы должны понимать, что нынешний рост цен происходит не только из-за инфляции, роста цен на бензин, поднятия налогов, административного давления и коррупционной составляющей, но и из-за жажды наживы. Предприниматели, которые занимаются сельскохозяйственной продукцией, привыкли к определенному уровню достатка. Но сейчас из-за падения доходов населения они ужимаются в своих аппетитах. Конечно, восполнить свои потери, предоставить людям то, что им по карману, и на этом заработать — это хорошее решение для них. Хотя это классический пример геноцида собственного населения через экономическую и продовольственную политику.

На мой взгляд, государство, во-первых, обязано взять на себя ответственность за продовольственную безопасность и гарантировать гражданам качественные и экологически чистые продукты, а во-вторых, работать над их стоимостью. Там, где есть частный капитал и жажда наживы, нет ни морали, ни нравственности, там действует только один принцип — максимально заработать. Это противоречие должно быть устранено, стратегические и ключевые отрасли государство должно контролировать самостоятельно.

«СП»: — Но производители говорят, что рост цен объективен и обусловлен низкой базой и плохим урожаем в прошлом году, это не так?

— Речь не идет только о плохой урожайности. Стоимость практически всей плодовоовощной продукции растет вне зависимости от урожая, посмотрите на цену тех же огурцов и помидоров. Проблема в том, что государство не развивает сельское хозяйство так. Единственное, чем хвастается президент, это тем, что мы экспортируем рекордное количество зерна. Но он не уточняет, что мы экспортируем чистое сырье, не перерабатывая это зерно и давая возможность обогащаться на этом другим государствам.

По-настоящему ситуацию с ростом цен на пищевые товары можно было бы решить, если бы сельское хозяйство развивалось. Фермерам нужно создать все условия — административные, налоговые — чтобы они развивались, а не испытывали на себе постоянный гнет. Если бы у нас была соответствующая государственная политика и политическая воля, у нас никогда не стоял бы вопрос с элементарной картошкой.

Это все-таки не цифровые технологии и даже не машиностроение. Это просто сельское хозяйство, и с нашими условиями, нашими природными богатствами мы вполне могли бы решить задачу обеспечения населения собственным качественным доступным отечественным картофелем и другими продуктами. Но власть даже здесь умудряется показать свою неэффективность.