Бусы делают из зубов акулы, жемчужин... да из чего угодно. И почему бы первобытному аборигену (вождю племени индейцев - касику) не сделать себе красивое украшение, а заодно и амулет, из чего-то такого эдакого - чего нет у его врагов-конкурентов (вождей соседних племён). Тем более, что "это такое эдакое" - то, что может отождествляться с предметами богов. Например, упавшей с неба громовой птице богов (её железными когтями или перьями).

https://emuseum.mfah.org

Потому как, если забрать себе такой предмет, то ты автоматически становишься подобен богам. И у тебя и твоего племени появляется серьёзная защита - божественный шит или оберег.

А если таких предметов много, то можно сделать целые бусы!

Например, вот такие

Глупости? А если нет.

То, что такие бусы индейцы делали - это факт!

Экспонат 24\2465 (ожерелье) из музея Смитсоновского института, США

https://collections.si.edu/search/detail/edanmdm:NMAI_258186?q=24%5C2465&record=5&hlterm=24%5C2465&inline=true

Подобное изделие не единственное. Их много. Вот ещё пример:

Национальный музей Шотландии, Эдинбург

https://www.nms.ac.uk/national-museum-of-scotland/

Да-да - это именно бусы или ожерелье (не опечатка). Ну, по крайней мере, там так подписано.

Вот более крупный ракурс похожей "бусинки"

Ничего не напоминает?

крупнее

вот ещё вариант

Не узнали? Это коромысла клапанов (1 и 2 фото) и коромысло натяжителя цепи ГРМ (3 фото).

На всякий случай, напомню общую схему работы клапанного коромысла в механизме газораспределения двигателя

Разумеется, это может быть не точная копия (регулировочный винт можно разместить, например, на самом клапане или штанге толкателя - другая цивилизация - другой подход), но сам принцип остаётся тем же.

Но почему же эти "детали" золотые? Объяснение простое: это муляжи.

Если погибшая (разбившаяся) громовая птица богов была одна, а вождей много, то любому касику понятно, что божественных амулетов хоть и много, но на всех явно не хватит (тем более на бусы)...

Вместо вывода. А вот теперь, для тех кто осилил публикацию до конца, я покажу, как мог выглядеть такой божественный четырёхклапанный механизм газораспределения двухцилиндрового двигателя, по крайней мере, антропоморфный муляж его верхней части (коромысла клапанов), глазами аборигенов.

Музей искусств, Чикаго, США

https://www.artic.edu/artworks/32553/pendant-in-the-form-of-four-double-headed-figures-with-long-beaks-possibly-ducks

Даже просматриваются пружинки посередине, а "глаза" напоминают развальцованную ось стержня.

Особо прошу обратить внимание вот на эту часть предполагаемого коромысла (обратная сторона). Мотористы поймут

Скрин с https://www.artic.edu/artworks/32553/pendant-in-the-form-of-four-double-headed-figures-with-long-beaks-possibly-ducks

А при увеличении, угадывается знакомый элемент коромысла - отверстие оси клапанного коромысла

Скрин с https://www.artic.edu/artworks/32553/pendant-in-the-form-of-four-double-headed-figures-with-long-beaks-possibly-ducks

Для тех, кто заподозрил, что этот предмет - фейк. Информация по изделию: код 1969.793

Ищите, проверяйте...

п.с. Конечно, детали от этого двигателя могут и не принадлежать "летающей птице", а могут оказаться совсем от другого агрегата. Но тот факт, что амулеты в виде "золотых самолётиков" обнаружены и обнаружены детали от какого-то сложного механизма, на мой взгляд, не подлежит сомнению. И кто знает, какие ещё машины были в распоряжении одной высокоразвитой цивилизации, которая куда-то исчезла, но оставила после себя такие интересные следы...

Ещё вопрос: где теперь искать оригиналы этих деталей? Вопрос, скорее всего, риторический. Ищите в архивах Ватикана (шутка или нет - решать читателю).

Автор: Альтернативная история и путешествия