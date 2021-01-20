Сколько уже было сказано и пересказано, а сколько было баталий - технари vs зоологи, ихтиологи и др. по поводу идентификации этих зооморфных фигурок: летающие рыбы, насекомые, птицы, самолёты утопших атлантов, корабли звёздных аннунаков, современные фейки и т.п...

Но в подобных "кровопролитных схватках" часто "выплёскивали самого младенца" (важные улики), срываясь на эмоции и в итоге расходясь каждый при своём мнении.

Думаю не имеет смысла "ещё в одной публикации" - заново проводя полный разбор всех "рыб, насекомых и самолётов" (а их очень много) и, при этом, копипастить один и тот же текст.

Поэтому пока хочу остановится на одном очень-очень любопытном артефакте (в количестве двух штук. - см. галерею) и сделать детальный разбор этого "изделия" - каждого элемента и "агрегата".

1 из 3 https://emuseum.mfah.org

Назовём эти изделия: "самолётики" (не в обиду ихтиологам и зоологам).

Ничего не замечаете необычного? А "оно" есть и "это" не плавники и не крылья самолёта. Это, на мой взгляд, ключевой элемент в опознании "подозреваемого"...

Это, ни много, ни мало - горизонтальные стабилизаторы и рули высоты!. Ну по крайней мере, все признаки! Даже соблюдены угловатые формы.

Плохо видно? Ну так ведь можно и увеличить ))

2 из 2

Самое удивительное, что они расположены в два яруса!! Рыба? Птица? Стрекоза? Простите меня ихтиологи, но это точно не плавники. Простите меня орнитологи и энтомологи, но это точно не крылья птицы или стрекозы. Ну не бывает таких в природе (по крайней мере, на планете Земля)!

2 из 2 Скрин с https://emuseum.mfah.org

НЕ-БЫ-ВА-ЕТ!

Но почему, в этом случае, предполагаемые горизонтальные стабилизаторы выполнены в два яруса? Не знаю - этот вопрос к конструкторам летательных аппаратов (далее ЛА), такая схема на современных самолётах, на сколько мне известно, широко не применяется...

Впрочем, рискну предположить: из-за укороченной конструкции подобного ЛА, такие стабилизаторы вполне могут служить как дополнительные элементы, предотвращающие сваливание в штопор на критических скоростных режимах. Либо, ещё как вариант: верхний ряд - горизонтальные стабилизаторы, а нижний - рули высоты (другая цивилизация - другой подход)...

В любом случае, на внешний вид эти детали не имеют признаков плавников и т.п. "отростков", а очень сильно напоминают технические элементы.

Что ещё интересного? Фюзеляж. Форма напоминает полусферу.

Скрин с сайта https://emuseum.mfah.org

Теоретизируя. Идеальное решение, когда у вас нет готовых чертежей обтекаемой аэродинамической формы, а на эксперименты нет ни времени, ни ресурсов: берёте сферу, делите пополам и конструируете фюзеляж (верёвочка в помощь). Да, это не идеально, но в "спартанских" условиях, в которых оказались вы - вполне приемлемо (был бы двигатель).

С крыльями - тоже самое. На всякий случай, подчеркну: у всех птиц и летучих рыб расположение крыльев - верхнее (у летучих рыб снизу только небольшие плавники). На этих фигурках расположение крыльев - нижнее. Кстати, крылья обратной стреловидности!

Скрин с сайта https://emuseum.mfah.org

Вероятно, подход был тот же: взяли известную форму крыла, рассчитали определённые пропорции относительно фюзеляжа - готово.

Есть ещё нечто

1 из 2 Скрин с https://emuseum.mfah.org

На одной из фигурок есть более детальная видимость этого "агрегата"

Но что это такое? - уже обсуждалось не раз и не два (явно технический элемент), думаю не имеет смысла сейчас гадать. Пока оставим в покое...

Антропоморфная голова-кабина ЛА. Рыба с голливудской улыбкой. Угу.

Скрин с https://emuseum.mfah.org

Но если серьёзно, думаю, здесь нет особого смысла в объяснениях - уже много раз обсуждалось (да и потом, оставим надежду зоологам)). Просто приведу один пример:

фото из статьи Проект "Ивлия". Одиссея-2004

По хвостовой части тоже думаю всё понятно - больше всего напоминает вертикальный стабилизатор

Скрин с https://emuseum.mfah.org

По деталям, пожалуй, всё.

п.с. И-да, в данном случае, меня действительно не интересуют летающие рыбы

и лягушки

Музей университета Пенсильвании, США

и разные ягуары

С ними всё понятно. Человек, что видел, то и изображал.

По данному экземпляру (две штуки)

https://emuseum.mfah.org

вывод напрашивается следующий: в силу неких обстоятельств, представители одной достаточно высокоразвитой цивилизации оказались зажаты рамками определённых ограничений. С учётом этого фактора, ЛА старались собирать рационально - из того что было (а было, видимо, не очень много). Тем не менее, у представителей этой цивилизации, как видно, имелся хороший опыт в области познаний по аэродинамике, именно поэтому задача и была успешно решена.

Замечание. Даже одной такой фигурки достаточно для "серьёзных обвинений" в непрофессиональном подходе некоторых специалистов по вопросу идентификаций. А тем более, если такая идентификация всей коллекции подобных зооморфных артефактов относит всего лишь к одной определённой группе (позвоночных) - то это наводит уже на определённые размышления. И если предположить, что такие упрощённые идентификации проводятся по заранее выбранному лекалу, то это уже напоминает умышленное действие...

Кстати, кто осилил публикацию до конца, сообщаю вам информацию о фейках: исследуемый артефакт - не фейк.

Место прописки: Музей изящных искусств (Хьюстон)

https://emuseum.mfah.org/objects/133823/pair-of-flying-fish-pendants?ctx=8bc67345ec9cedd3faf795bc6d91d399da84665d&idx=0#

Ищите, проверяйте. Код 2001.1125.1,.2

Официальная информация: Украшение в виде летающих рыб. Колумбия, культура Калима, 100-800г. н.э., размеры 6 х 5.1 х 1.6 cm. и 5.7 х 5.1 х 1.6 cm.

Автор: Альтернативная история и путешествия